“Pianeta comunione”, al via la prima edizione dal 4 al 7 novembre all'Edenlandia

Martedì 25 ottobre è stata presentata a Villa Diamante, la prima edizione di “Pianeta Comunione”, la manifestazione dedicata alla prima comunione dal 4 al 7 novembre al Palaeden di Edenlandia. Relatori, gli ideatori e i produttori: l'avvocato e il consigliere Assowedding Fabio Cristarelli, il direttore artistico Diego Chiaiese, imprenditore e il presidente dell’associazione “Evento Garantito”, l'imprenditore e presidente dell’associazione “Animazioni Unite” Salvatore Postiglione e la madrina della rassegna ed event planner, Francesca Varriale.

«Pianeta Comunione nasce da un’attenta riflessione sull’evento che accompagna la prima comunione, che, soprattutto nel Sud Italia, è particolarmente sentito, atteso e curato nei minimi dettagli - spiega Fabio Cristarelli - La nostra mission è quella di soddisfare le esigenze delle famiglie, offrendo loro l’opportunità di partecipare ad una manifestazione unica in Italia, dove conoscere e valutare contemporaneamente tutti i servizi idonei a realizzare un evento unico, ma a prezzi accessibili e competitivi».

Al Palaeden saranno allestiti ampi spazi destinati all’intrattenimento per tutti i visitatori che durante la loro permanenza potranno godere di spettacoli di animazione.

«Pianeta Comunione, un progetto ideato e pianificato con gli amici Cristarelli e Postiglione, oggi diviene realtà!», dichiara Chiaiese. «Sono oltre 20 anni che opero nel mondo dell’entertainment e con dati statistici alla mano, ho potuto constatare quale sia il livello di interesse e di conseguenza di sviluppo del business intorno all’evento eucaristico che sigla il momento più importante della vita di un bambino. Siamo certi che il pubblico accoglierà con grande interesse e curiosità le news che verranno proposte e le esilaranti performance di intrattenimento che si susseguiranno nel corso della manifestazione».

Partner della rassegna: Marzia Rubino, titolare del brand Kamo Caffè, Marco Paulillo, titolare di Stragency, Enzo Musella in qualità di rappresentante di “Mondo Camerette” nonché l’artista Lucia Cassini e Luciano Paulillo, ad di Vebo Fiera.

«Forte di un’esperienza lavorativa ultraventennale nel settore dell’intrattenimento, ed avendo acquisito la consapevolezza di come, nel comparto espositivo, non fosse presente il tema “Comunione”, ho avvertito la necessità di dover dare la giusta rilevanza anche a questo segmento d’impresa, che oggi a livello di business, vanta un importante volume di affari. Di concerto con gli amici Cristarelli e Chiaiese, abbiamo elaborato questo progetto, che ci sta dando già grandi soddisfazioni!», confessa Salvatore Postiglione.

Ed infine Francesca Varriale ha espresso entusiasmo e soddisfazione per il suo ruolo di madrina dell’evento, condividendo in pieno il pensiero di Cristarelli, Postiglione e Chiaiese di considerare la Prima Comunione, al di là del suo indubbio valore religioso, un evento assolutamente non trascurabile sotto il profilo dell’indotto economico per il territorio del Sud Italia

Main sponsor di “Pianeta Comunione” Maxtris Confetti, il prestigioso brand di “Italiana Confetti”, azienda leader nel settore. L’accesso al “Pianeta Comunione” è totalmente gratuito.