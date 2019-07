Al via le passeggiate d'autore alla scoperta della storia di Capri

Lunedì 8 Luglio 2019, 21:51

Dal 12 luglio al 21 settembre a Capri le “Passeggiate d’autore 2019”. Passeggiare lungo le antiche scale, gli storici sentieri, alla scoperta delle ville letterarie nei parchi fioriti e nelle chiese dell’anima, guardando in alto le bellezze di un’isola. Questo e altro nelle “Passeggiate d’autore 2019” al via il 12 luglio a Capri, curate e guidate dal prof Renato Esposito, germanista ed esperto di storia loclae. Quattro appuntamenti da non perdere. Venerdì 12 luglio: I parchi di Capri. La Gloriette (Villa Fersen), parco Astarita e le ville storiche di Tiberio, appuntamento ore 18 ai giardini della Flora Caprense. Domenica 28 luglio: Capri prima e dopo. La storia e i personaggi di quattro luoghi simbolo di Capri. Via Vittorio Emanuele, Giardini D’augusto, Camerelle e Tragara. Appuntamento ore 18 ai giardini della Flora Caprense. Domenica 18 agosto: Passeggiata all’aurora. La passeggiate inizierà alle ore 5.30 dalla Piazzetta e avrà termine a Villa Lysis con il concerto di Al Martino. Sabato 21 settembre: Nel cuore di Capri. Centro storico. La storia della Piazzetta e i suoi personaggi. Via Le Botteghe. Via Madonna delle Grazie, Chiesa di S.Anna, Palazzo Catuogno. Appuntamento ore 17 ai giardini della Flora Caprense.