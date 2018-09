Al Vulcano Buono è tempo di «Smorfia», il gioco come uno show

Lunedì 24 Settembre 2018, 17:48

Mercoledì 26 Settembre, presso il Centro Commerciale, avrà luogo il quinto e ultimo appuntamento della Smorfia Show, l’evento che ha tenuto compagnia ai frequentatori di Vulcano Buono ogni ultimo mercoledì del mese, da maggio a settembre 2018, per un totale di 5 appuntamenti.Riproposta dalla struttura in modalità “show”, La Smorfia ha reso sicuramente molto partecipe il pubblico nei mesi scorsi ed è infatti nell’immaginario collettivo, strettamente legata a Napoli, per il lungo affetto che da sempre esiste tra i partenopei e il gioco del lotto.Lo spettacolo si svolgerà in 2 postazioni: la principale in Piazza Capri con l’estrazione delle palline numerate, l’altra in Piazza Amalfi dove attraverso un maxi schermo, il pubblico potrà seguire le estrazioni in diretta. In ognuna delle due piazze ci saranno due attori, che intratterranno gli spettatori con un vero e proprio show, di cui uno farà anche da presentatore. A estrarre i numeri invece saranno un bambino o un anziano del pubblico.Vulcano Buono propone un classico della tradizione napoletana e corposi premi per coinvolgere gli utenti, difatti nel corso della serata in palio ci sono ben 2000 € in buoni acquisto spendibili nei negozi della Galleria e nell’ipermercato.La Smorfia Show si svolgerà nella Galleria del Centro Commerciale dalle ore 18.00 alle ore 21.00 circa e la partecipazione sarà completamente gratuita. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati del più rappresentativo e famoso fra i giochi della tradizione napoletana, per chiunque abbia voglia (difficile non averla), di vincere un po' di sano shopping a Vulcano Buono e di divertirsi.