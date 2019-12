Ippodromo di Agnano show: corse al trotto, moto e musica

Eventi natalizi nel parco dell'ippodromo di Agnano per il weekend dell'Immacolata. Sabato 7 festa Frozen con le mascotte Elsa e Anna, baby dance, giochi, teatrino, micromagia e gadget per tutti fino ad esaurimento. Domenica 8 dicembre festa dei folletti, laboratorio natalizio per realizzare decori, truccabimbo, gonfiabile, la cassetta postale di Babbo Natale per imbucare le lettere, baby dance e set fotografico con la scenografia delle feste. Alle ore 13 appuntamento con il raduno-sfilata "Santa Claus in moto", a cura del Comune di Napoli, Federazione Motociclistica Italiana e Conadi, con centinaia di bikers in costume natalizio a bordo di particolari due ruote dei principali motoclub campani, mentre alle 16 c'è il Magma Gospel Ensamble con il repertorio musicale dei grandi classici di Natale. Ingresso gratuito, cancelli aperti dalle ore 10, inizio animazione ore 12, corse al trotto dalle ore 14.30, pizzeria con forno a legna e trattoria. Info www.ippodromoagnano.it. Ultimo aggiornamento: 20:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA