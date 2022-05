Galleria Borbonica, proiezioni sotterranee con il documentario di Herzog sull'arte rupestre

L’appuntamento che sottolineerà il respiro internazionale del Maggio dei Monumenti 2022 e della Galleria Borbonica sarà il ciclo di proiezioni sotterranee del documentario dedicato da Werner Herzog all’arte rupestre. Girato nella grotta di Chauvet in Francia, il lungometraggio documenta pitture risalenti a 32.000 anni fa, ancestrali testimonianze dell’uso dei muri come spazi narrativi, che connettono l’origine dell’umanità con la pratica del disegno su parete.

Per valorizzare il contenuto del film, le proiezioni di Cave of forgotten dreams avverranno nella Galleria Borbonica, utilizzando come schermo naturale un tratto delle sue mura posto a 20m di profondità. La visione nel silenzio e nell’oscurità del tunnel evocherà la grotta dei sogni dimenticati, consentendo agli spettatori di vivere un’esperienza di fruizione del capolavoro di Herzog unica nel suo genere. La proiezione del film sarà preceduta da una visita guidata della Galleria Borbonica.Evento realizzato in collaborazione con il Goethe-Institut di Napoli. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.