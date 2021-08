Amalphis, tra note e teatro viaggio immersivo nella storia di Amalfi

Trame e presenze del passato abiteranno dal 21 agosto (repliche il 28

ed il 4 settembre) l'Arsenale di Amalfi. Nell'ambiente medievale,

riportato dopo un accurato restauro all'originaria bellezza, prenderà

vita Amalphis, un nuovo modo di raccontare la millenaria storia della

capitale della Costiera attraverso le vicende di personaggi che hanno

contribuito a rendere famosa nel mondo l'Antica repubblica marinara.

«Amalphis - spiega Ario Avecone, ideatore di questo viaggio immersivo

insieme all'attore Antonio Speranza e in collaborazione con Giampietro

Marra e Manuela Scotto Pagliara - presenterà ai visitatori una sorta

di percorso dantesco alla scoperta di cinque anime perse nel tempo

della storia. Il traghettatore sarà il tanto discusso inventore della

bussola, Flavio Gioia (interpretato da Antonio Speranza) che farà

letteralmente scoprire, nelle scure e nebbiose atmosfere ricreate per

l’occasione nell’Arsenale, Giovanna d’Aragona (interpretata da Maria

Grazia Lambiase), il Principe Sicardo (Gianluca

D’Agostino) e Pietro Capuano (Antonello Cianciulli) in

un dialogo/confessione con uno strano, quanto misterioso personaggio

(interpretato da Vincenzo Oddo).

Le luci saranno realizzate da Alessandro Caso, mentre i costumi da Myriam Somma». Un progetto che potrà durare nel tempo secondo Enza Cobalto. «L'Arsenale - sottolinea l'assessore comunale alla Cultura - è il primo approdo per quanti scelgono Amalfi per le loro vacanze e credo che presentare la ricca

storia del nostro territorio con il teatro e la musica possa lasciare in loro un segno forte. Successivamente arricchiremo l’offerta culturale e turistica di questo spazio-icona con specifiche installazioni multimediali del Museo dell’Arsenale». Ingresso gratuito alle 21 in ottemperanza delle normative anti Covid. Prenotazione obbligatoria al numero 339/4839369 .