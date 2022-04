«L’ Amore è..», ospite all'evento di beneficenza lo stilista palestinese Jamal Taslaq

Sarà Jamal Taslaq, stilista palestinese, nel segno della moda come simbolo della pace nel mondo, lo special fashion guest de «L’ Amore è..» il format ideato e promosso da Maridi’ Communication, diretto a sostenere i progetti della Lilt Napoli, presidente il professor Adolfo Gallipoli d’Errico. Protagonista applaudito sulle passerelle di tutto il mondo da «Alta Roma Moda» all’ «Arab Fashion Week» di Dubai, più volte premiato ad International Film Fest come «Capri Hollywood» e «Los Angeles Italia», Taslaq proporrà al pubblico napoletano una capsule dei suoi preziosissimi modelli Haute Couture, in attesa di sfilare in una significativa kermesse a Betlemme, nel piazzale della chiesa della Natività.

Giunto alla sua XI edizione, il Charity Event condotto puntualmente dalla giornalista Maridì Vicedomini, si svolgerà la sera di mercoledi 27 aprile nella elegante cornice di Villa Mazzarella a Posillipo, Napoli, ed è destinato a sostenere il progetto «Shiatsu: sostegno e recupero psicofisico del paziente oncologico». Accanto all’alta moda, in pole position anche lo Showbiz con gli special guest Antonella Morea, tra le interpreti del film «E’ stata la mano di Dio» di Paolo Sorrentino, neo direttrice artistica del «Positano Teatro Festival» in programma a Positano a fine luglio, Giovanni Esposito, volto noto della commedia italiana, di recente brillante protagonista del film «Benvenuti in casa Esposito» di Gianluca Ansanelli, la cantante attrice Anna Capasso, impegnata nell’uscita del nuovo singolo per la nuova Hit estiva 2022. La serata sarà articolata tra momenti di moda e di spettacolo; ad aprire la scena, le creazioni by Jamal Taslaq a cui seguirà il trunk show di “Fatale”, un new brand di Francesca Lenta, che proporrà outfit dalle linee pulite e dalle nuance pastello dedicati alle donne in carriera che amano essere ‘a la page tout le jour e di «Umberto Antonelli Pellicceria» che presenterà un’ anteprima della collezione Autunno Inverno 2022 /2023, con un tripudio di capi colorati pregiati nei pellami e nei tagli.

Non solo spettacolo, declinato nei suoi più affascinanti segmenti, ma anche Health & Wellness, con Antur, direttrice scientifica, Maria Luisa Conza, biologa, farmacista, nutrizionista, ovvero una start up che si occupa di benessere a 360 gradi, producendo una linea di integratori alimentari naturali e confezionando n toto «Progetti Wellness», diretti alle aziende che sono orientate a migliorare lo stato di salute e di benessere dei propri dipendenti, ricevendo dallo stato benefit ad hoc attraverso il sistema dei crediti d’imposta. Ed ancora, per il segmento medico, da rilevare la partnership nell’evento dello studio medico del dottor Domenico Monda, noto odontoiatra, particolarmente sensibile al rispetto dell’igiene e della sicurezza nell’esercizio della sua professione secondo i dettami normativi dell’OMS , molto noto anche nel mondo dello spettacolo e non caso definito «Il mago dell’estetica del sorriso».

Grande attenzione in campo medico scientifico anche per «Lemonade. Care», un progetto di telemedicina fondato da Samir Mastaki, imprenditore internazionale specializzato nel settore tecnologico e nel privat equity, sviluppato in collaborazione con l’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino; nella circostanza ed in linea con il concetto di «rinascita post pandemia», Mr. Mastaki presenterà il progetto «Baby Well», in fase finale di certificazione da parte del Ministero della Salute italiano, rivolto al tema della gravidanza, che consiste nel fornire alle mamma in attesa ed al ginecologo curante uno straordinario sistema di «controllo e consulto» a distanza, ottimizzando il tempo utile di entrambi. Infine, in tema di benessere, non poteva mancare anche il discorso del «FOOD» presente alla manifestazione con due brand di alto profilo: «Dolce e Caffè» di Aniello Esposito che proporrà un festival di delicatezze secondo l’antica tradizione della pasticceria campana e «La Botteghella» di Vincenzo Tammaro con i suoi prodotti caseari al tartufo