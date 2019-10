Anacapri, festa a Cetrella per la sagra della castagna

Giovedì 17 Ottobre 2019, 15:31

Con l’avvio dell’autunno ad Anacapri è tempo di sagre e scampagnate nel verde. Si terrà infatti domenica 20 Ottobre l’annuale appuntamento con la sagra della castagna. Giunta alla sedicesima edizione, la manifestazione patrocinata dal comune di Anacapri e promossa dall’associazione “Amici di Cetrella” si svolgerà come al solito nella valletta di Cetrella ai piedi del Monte Solaro ad Anacapri. Il via all’evento alle 9.30 con l’apertura di casa Mackenzie. Quindi alle 10 intrattenimento e giochi vari a cura dell’associazione “Capri Outdoors”. Alle 10.30 la celebrazione della santa messa nella chiesa di Santa Maria a Cetrella. Poi la giornata proseguirà, allietata dalla buona musica, con le salsicce alla brace, il panettone alle castagne, i crostini all’olio de l’Oro di Capri, l’olio extravergine ricavato dagli uliveti isolani, il caffè e le castagne arrostite a volontà.Ha dichiarato a proposito della manifestazione l’Assessore alla Cultura e Turismo Manuela Schiano: "La sagra della castagna è un appuntamento molto importante della stagione culturale anacaprese e il ruolo degli Amici di Cetrella nella valorizzazione e tutela della Valletta di Cetrella è inestimabile. L'amministrazione è grata ai tanti amici che con lavoro volontario e soprattutto grande amore per la propria terra, garantiscono anno dopo anno ai cittadini e ai turisti la possibilità di godere delle bellezze di Cetrella, della Chiesa e della Casa Mackenzie. Come assessore al Turismo e Cultura ho deciso d puntare molto sul patrimonio paesaggistico e culturale, come elemento di attrattiva turistica, al fine di dare un'offerta alternativa al più diffuso turismo balneare o al bynight. Anacapri ha tutte le carte in regola per poter promuovere un turismo verde e sostenibile, che valorizzi e tuteli le nostre bellezze naturali e indirizzi nel contempo i flussi in momenti e in luoghi meno praticati, con l'obiettivo ambizioso di una distribuzione su base annuale dell'offerta turistica. Ottobre diventerà il mese di ‘apertura' e non di chiusura di questa valorizzazione del patrimonio."Conclude l’assessore Schiano: “La sagra della castagna di domenica valorizza il patrimonio paesaggistico e quello immateriale fatto di tradizioni, sapori e odori.”