Anacapri, la valletta di Cetrella in festa per la sagra della castagna

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica 21 Ottobre, nella valletta di Cetrella ad Anacapri, si celebrerà la quindicesima edizione della sagra della castagna. L'evento è promosso dall'associazione ambientalista “Amici di Cetrella”, con il patrocinio del Comune di Anacapri e la partecipazione dell'associazione per la salvaguardia dell'olivo sull'isola “L'Oro di Capri” e di Caffè Kimbo.Per l'intera giornata di domenica è previsto un fitto programma di attività e degustazioni: si inizierà alle 9.30 con l'apertura della Casa Mackenzie, gestita dagli “Amici di Cetrella”, oggi trasformata in un centro studi sulla flora e la fauna locali. Alle 10.00 seguiranno i giochi di intrattenimento per grandi e piccini con l'associazione “Capri Outdoors”, mentre alle 10.30 si terrà la messa rituale nel piccolo eremo di Santa Maria a Cetrella. Subito dopo la messa sarà il momento delle degustazioni, allietati da musica dal vivo, con salsicce alla brace, panettone alle castagne, crostini all'olio con il pregiatissimo “Oro di Capri”, caffè ed ovviamente castagne a volontà.