Torna ad Anacapri il «Premio Bruno Lauzi», giunto alla XIII edizione

Aria di cultura, musica e graditi ritorni ad Anacapri. Dopo la rassegna “Terra d’Anacapri, Patrimonio, Teatro & Letteratura” riprende anche l’organizzazione del “Premio Anacapri Bruno Lauzi”. Ideato dallo scrittore e giornalista Roberto Gianani per offrire una ribalta alle creazioni inedite di giovani cantautori italiani, il premio in onore dell’eclettico cantautore genovese giungerà infatti, quest’estate, alla sua tredicesima edizione, dopo uno stop di due anni dovuto alla pandemia.

Nei prossimi mesi, i partecipanti verranno valutati da un’autorevole giuria, composta da artisti affermati e professionisti del settore discografico, i quali selezioneranno cinque finalisti che si confronteranno infine nella serata di premiazione, programmata per il 21 luglio in Piazza San Nicola, ad Anacapri. Come sempre, ogni concorrente dovrà presentare, oltre ad un brano inedito, una cover di Bruno Lauzi, artista molto legato all’Isola di Capri, che frequentava spesso insieme a Roberto Gianani, fondatore del premio e cultore a sua volta della musica, così come delle ceramiche e del giornalismo.

Scomparso nel 2013, Gianani creò un giornale culturale denominato “L’Isola”, un’originale pubblicazione, anche nel formato, sulla quale comparivano straordinari pezzi e racconti dedicati alle isole e ai luoghi di mare, spesso a firma di importanti nomi del giornalismo nazionale. E a condurre il “Premio Anacapri Bruno Lauzi – Canzone d’autore 2022” ritorna proprio un'importante firma della stampa italiana, il giornalista e musicologo Marino Bartoletti, che sarà accompagnato ancora una volta dall’attrice Francesca Ceci e da tanti altri ospiti d’onore. Il vincitore della competizione anacaprese si esibirà poi al MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, a Faenza, giunto quest’anno alla sua venticinquesima edizione. Ma oltre al premio finale, la giuria del “Premio Lauzi” assegnerà anche dei riconoscimenti speciali per il miglior testo, la migliore musica, il miglior arrangiamento e la migliore interpretazione, sia dell’inedito che della cover di Lauzi.

Un’ottima vetrina per giovani artisti in cerca di un palco per esprimersi, insomma, ma anche una manifestazione fortemente voluta e sentita, che onora tanto la memoria di Bruno Lauzi quanto quella di Roberto Gianani, che fu legato ad Anacapri da un affetto indissolubile. Il bando di partecipazione è già disponibile sul sito del Comune di Anacapri, e la domanda d’iscrizione, gratuita, dovrà pervenire entro il prossimo 15 giugno.