Anacapri, Villa San Michele: al via la rassegna «Un'estate per sognare»

Giovedì 20 Giugno 2019, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANACAPRI - Si apre domani il sipario della nuova stagione di eventi a Villa San Michele dal titolo stimolante: “Un'estate per sognare”. Protagonista del primo appuntamento musicale il Quartetto d’Archi del Teatro di San Carlo.La casa-museo del medico e scrittore svedese, Axel Munthe, sull’isola di Capri inaugura la rassegna estiva con un primo concerto alle ore 20.00 con protagonista il Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo, composto da Cecilia Laca (violino), Luigi Buonomo (violino), Antonio Bossone (viola) e Luca Signorini (violoncello) che eseguirà, sulla terrazza panoramica, un repertorio dedicato a Giuseppe Verdi e Antonin Dvorác. Già vincitori di concorsi internazionali, i musicisti portano in dote al Quartetto un ricco bagaglio di esperienze individuali da solisti, ospiti nelle sale da concerto più importanti della scena internazionale, forti anche dell’esperienza come prime parti all’interno della compagine stabile del Lirico.Nell’anno della celebrazione del 70° anniversario dalla scomparsa dell’umanista svedese, la soprintendente e console on. di Svezia Kristina Kappelin – sempre più votata a una comunicazione moderna, un’apertura verso l’esterno e significative joint venture - è felice di presentare un cartellone ricco di eventi, in cui alla rassegna concertistica, si affiancheranno spettacoli teatrali, incontri legati al cinema, presentazioni letterarie e mostre d’arte. “Voglio per questo luogo magico nuovi inizi, albe luminose e bellissime – conferma la direttrice. Per questo, ho deciso di inserire il programma concertistico in un cartellone più ampio, denominato semplicemente “Le serate del 2019”: i tramonti faranno da scenografia naturale e continueremo a goderli a suon di musica!”.Novità di questo 2019 la prima edizione della manifestazione “Il salotto della sfinge”, organizzata dalla Fondazione Axel Munthe dal 29 agosto al 1 settembre. Come un happening tra amici, in una delle stanze della propria casa, scrittori, registi, attori, racconteranno il loro lavoro, sveleranno i dietro le quinte, esaudiranno le curiosità del pubblico, affrontando un tema in particolare che quest’anno sarà l’uguaglianza. Tra gli ospiti attesi Alessio Cremonini, Mimmo Calopresti, Marcello Fonte, Roberta Capua, Cinzia Leone, Renato Carpentieri, Anton Emilio Krogh, Lisa Ek, Liselotte Watkins, per citarne alcuni.La musica sarà protagonista, come di tradizione, ogni venerdì: artisti svedesi e italiani si alterneranno fino al 16 agosto presentando programmi – da quest’anno selezionati da Bo Löfvendahl - che spazieranno dal repertorio classico, al jazz fino a quello contemporaneo, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell'Ambasciata di Svezia.Due gli appuntamenti con il teatro: sabato 20 luglio da un’idea di Mario Staiano e a cura dall’associazione culturale Kaire Arte Capri, Mariano Rigillo vestirà i panni di Axel Munthe nella pièce “Con un biglietto per Capri in tasca”. Sabato 14 settembre, una serata dedicata al regista Ingmar Bergman: Orlando Cinque interpreterà “L’ultimo grido” con i commenti di Vincenzo Esposito.