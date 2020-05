Anna Fusco, nonna sexy: «Ma non possiamo battezzare il bimbo»

Da attrice, ballerina e modella a nonna a tempo pieno. E anche se ha appena 36 anni, Anna Fusco non si sente assolutamente a disagio nel farsi chiamare così. Da quando - un anno fa - il piccolo Bryan Pietro è entrato a far parte della sua vita, Anna Fusco ha preso subito sul serio il suo ruolo di madre, ma anche di nonna.



«Assolutamente sì, visto che per i primi 6 mesi di Bryan Pietro, mia figlia Rosabel lei si è trasferita da me».

E ora?

«Dal 4 marzo al 4 aprile, per rispetto del bambino e del resto della famiglia, ho preferito non vederlo. Mi sono isolata anche dai miei genitori. Perché sono quella quella che più di tutti esce per andare a fare la spesa. Ma da un mesetto, più o meno vado a trovarlo tutti i pomeriggi dopo che si sveglia».

Però le manca qualcosa...

«Avevamo fissato la data del battesimo per lo scorso 3 aprile, ma dopo il decreto del 15 marzo è saltato tutto. Un vero peccato, anche perché avevamo organizzato tutto, anche con mia sorella Lisa che avrebbe dovuto fare da madrina».

Cosa avevate preparato?

«Una processione e una bellissima festa».

Intanto il bambino ha compiuto un anno.

«Sì, lo scorso 4 aprile è stato il suo compleanno e nelle nostre intenzioni c'era quella di festeggiare insieme le due ricorrrenze visto che avevamo spostato la data del battesimo, inizialmente programmato per dicembre scorso, dopo che la famiglia del papà del bambino aveva avuto un lutto».

Avete già la nuova data?

«Putroppo non ancora. Perché le chiese sono ancora chiuse al pubblico e nonostante si possa adandare a far visita ai parenti non si possono fare feste o assembramenti. È un peccato perché in famiglia siamo molto religiosi e per noi il bimbo, senza battesimo, è indifeso dalla protezione del Bene».

Le si è più volte definita «La nonna più sexy d'Italia»...

«Perché sono un personaggio pubblico e nonostante gli anni che passano mi porto sempre molto giovane, un po' come mia figlia che sembra sempre una ragazzina».

Il suo trucco?

«Chissà, forse la cucina...».

Davvero?

«I fornelli sono la mia passione. Prima della quarantena lavoravo sempre nella pizzeria “Lucignolo Bella Pizza” di piazza Nazionale, ma ora che è ancora chiusa al pubblico mi diletto a casa. Il forno è sempre acceso e la pizza, ovviamente la fa da padrona. Il sabato è una sorta di appuntamento fisso»

Progetti futuri?

«Ho in programma una trasmissione locale e poi chissà, forse anche una partecipazione al Grande Fratello»

