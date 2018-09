«AperiFido», sabato al Museo aperitivo per cani e padroni

Venerdì 21 Settembre 2018, 21:28

«AperiFido»: parte sabato 22 settembre alle 11 il primo appuntamento sotto i portici della Galleria Principe di Napoli al Museo con l’iniziativa riservata ai cani e ai loro padroni. Un evento che è stato battezzato AperiFido, l’aperitivo a 6 zampe, come spiega Nando Cirella, patron del nuovo format dedicato al caffè ed al food partenopeo Espresso Napoletano Store in piazza Museo Nazionale: «abbiamo pensato di creare quest’appuntamento fisso per cani e proprietari un momento dove chi possiede un cane può tranquillamente sedersi ai nostri tavoli e consumare un aperitivo insieme all’amico pelosetto». Anche per i cani infatti saranno previste delle stuzzicherie e dei piccoli gadget. L’iniziativa avrà la collaborazione di un veterinario che gratuitamente visiterà i cagnolini, di un negozio di articoli per animali e dei musicisti della vicina struttura Napulitanata. «Molto spesso i cani non sono i benvenuti nei locali - aggiunge Cirella - e quindi un appuntamento del genere vuole essere un segno di civiltà e di apertura verso il mondo a quattro zampe».