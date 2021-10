Arriva a Napoli il Wellness Day: una giornata tra sport e natura

Arriva a Napoli il Wellness Day, una giornata intera di fitness e sport in scena il 23 ottobre negli spazi all’aperto dell’oasi flegrea di Via Terracina organizzata da Golden Players e Tilldend BycFit. L'appuntamento è alle ore 9.30 e ad attendere gli appassionati del fitness ci saranno gli allenatori e i tecnici che accompagneranno i partecipanti in allenamenti diversificati passando dal Functional Training, alle discipline olistiche, alla danza, all’ hip hop, al kick boxing per non dimenticare il basket nel campo realizzato nell'Oasi Flegrea da Fabio Gorga e Virgilio Marino che in questa occasione hanno organizzato una competizione di Baskin, per lo sport inclusivo per ragazzi con disabilità. Con l’ausilio di Biagio Martiello (coach), Martina Marino (Istruttrice Minibasket), Alessandra Finamore (Istruttrice Nazionale Fip) e Vittorio Scotto di Carlo (formatore e coordinatore regionale Ente Italiano Sport Inclusivi) faranno giocare e divertire tutti gli appassionati organizzando anche un incontro di Baskin sul nuovissimo campo.

Sarà una giornata di fitness accessibile a tutti e mentre il corpo sarà messo alla prova con i vari allenamenti, i partecipanti potranno riposarsi e rigenerarsi nelle aree relax. L’evento farà allenare e divertire i partecipanti con i format di allenamento BycFit che si basano su evidenze scientifiche. Ad accompagnare Tilldend in questa giornata fitness ci saranno altri trainer napoletani, come Daniela Baldari, coreografa ed ex danzatrice della compagnia di danza nazionale “Riminidance” che promuoverà una mini “Rout-Ashtanga”. Seguirà “La danza” il cui compito è quello di far passare la parola attraverso il gesto. Con ogni lezione si darà valore ad un’arte che fonde, bellezza e armonia, eleganza e disciplina. Tutti i partecipanti potranno godere di coreografi professionisti come Valentina Bertocco che si occupa della direzione artistica della scuola “Planet dance school” procedendo con una lezione di hip hop. Marco Auggiero coreografo della compagnia “Mart Company”, coreografo per alcuni programmi tv e direttore artistico del centro internazionale “Mart dance”, accademia che da anni forma danzatori professionisti, terrà una classe di Contemporary e una del suo personale hip hop fusion. Seguiranno alcuni tra i suoi insegnanti: Valeria di Lorenzo con lezione di modern, Alessandra Smorra con video dance, Francesca de Vita con lezione di hip hop.

In seguito esibizione di Kickboxing con gli atleti del Team “Kickboxing Academy” dei maestri Balestrino cintura nera 6° dan riconoscimento internazionale. Per partecipare occorre andare sul sito Tilldend www.tilldend.com sezione Bycfit e in pochi click acquistare il ticket. Oppure pre-registrarsi scrivendo a info@tilldend.com e pagare la mattina stessa dell’evento. La giornata fitness ha lo scopo di promuovere l’attività fisica accessibile a tutti. Il costo di partecipazione è di 20 euro e include la maglia omaggio dell’evento e l’utilizzo del materiale, nel rispetto delle procedure anti covid.