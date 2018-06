L'art director Lorenzo Marini chiude OneMorePack, l'evento del packaging design

Giovedì 7 Giugno 2018, 19:46

Sarà Lorenzo Marini, art director e artist poliedrico, il guest speaker della serata finale diOneMorePack di venerdì 8 giugno, presso il Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano di Napoli. Insignito di oltre 300 premi, tra cui il Leone d’Oro al Festival internazionale della creatività di Cannes per la celebre campagna Agnesi del 1985, Marini ha presieduto la giuria tecnica della quinta edizione del concorso OneMorePack: professionisti e studenti vincitori del premio nazionale di creative packaging design, interamente organizzato nel Sud Italia, saranno rivelati proprio nel corso della serata di venerdì. L’evento è organizzato da Grafica Metelliana e gode delpatrocinio della IV municipalità del Comune di Napoli.La giuria tecnica, composta da rappresentanti delle associazioni di categoria e da professionisti del mondo del design e della comunicazione, ha decretato i vincitori delle categorie Food, No Food, Visual e Label e assegnato le menzioni “miglior Funzionalità” e “miglior Innovazione”. Ha, inoltre, stabilito il podio della categoria Studenti. Per loro la sfida è stata quella di sviluppare un progetto di packaging design per HP Italia, partner tecnico della competizione. L’appuntamento è fissato alle ore 19.00 di venerdì 8 giugno, presso il Complesso Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano di Napoli.OneMorePack gode della partnership di Arjowiggins Creative Papers, Fedrigoni, Heidelberg, Luxoro, Oneprint, Sappi, HP. Tra i media partner Converter, Inside Marketing, Print Lovers, Italia Grafica, Rassegna dell’Imballaggio, I pirati grafici, Infopackaging.