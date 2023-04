«Arte SalvArte», al Monastero delle Trentatrè tour guidato e concerto per restaurare le opere artistiche

L'Associazione L'Atrio delle Trentatrè Onlus, in collaborazione con Megarideart accompagna turisti e cittadini, sabato 29 aprile, nella visita guidata "Sui passi della Fondatrice" la Beata Napoletana, Maria Lorenza Longo, fondatrice dell'ospedale degli Incurabili di Napoli e del monastero di Clausura delle Monache Cappuccine, dette Le Trentatrè. Un viaggio di due ore tra la storia, la scienza e la fede, dal Cinquecento fino ai nostri giorni, scoprendo l'affascinante mondo della Clausura, del presente e del passato.

Durante il percorso si visiteranno, del complesso monastico Santa Maria in Gerusalemme delle Monache Trentatrè, i luoghi aperti alla Clausura e si potrà rendere omaggio ai resti mortali della Fondatrice, oggi posti sotto l'altare maggiore della chiesa.

Le Monache Cappuccine dette Le Trentatrè ancora oggi abitano il Monastero portando avanti il carisma e la fede di una donna straordinaria che da cinquecento anni vive all'Anticaglia. I partecipanti assisteranno al "concerto per pianoforte" previsto alle ore 19 presso l'Antico Refettorio (la sala Maria Lorenza Longo) al Monastero delle Trentatré. L'appunatmento musicale rientra in una più ampia rassegna. Il contributo di partecipazione servirà a sostenere il progetto Arte SalvArte per il restauro conservativo della tela La Cena di Emmaus del pittore Bonito.

La durata della visita è di due ore circa. Prenotazione obbligatoria - Per info: WhatsApp 3286690842, mail: latriodelletrentatre@gmail.com. Quota Associativa di partecipazione 10 euro. Gratuità ragazzi fino a 12 anni.