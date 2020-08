ARTerie, L'estate a Napoli con la Gabbianella Club

L'estate a Napoli non è mai stata così viva. Prende il via la rassegna #ARTerie, il progetto finanziato con Fondi POC 2014 – 2020 che fini a settembre porta oltre 100 eventi in più luoghi della città e promosso dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del comune di Napoli.



Protagonista degli eventi targati 2020 la Gabbianella Club, organizzatore degli spettacoli del Maschio Angioino dal 13/08/2020 al 25/09/2020 con la Direzione artistica di Rosaria De Cicco



Assistere agli eventi sarà completamente gratuito maè necessaria la prenotazione scrivendo a info@gabbianellaclub.it e e seguire le modalità di accredito e il regolamento di ESTATE A NAPOLI 2020.

Entusiasmo e soddisfazione, per questo lavoro di squadra, viene espressa da Rosaria De Cicco:

" Progettare una rassegna teatrale al Maschio Angioino di Napoli e' come decidere di diventare cavaliere della Repubblica. Sono talmente tanti i ricordi magnifici che il castello racchiude che non basterebbe un giorno intero a raccontarli. Ed a Napoli d'estate non esiste un luogo più consacrato e ambito da pubblico e teatranti. In un anno come questo indecifrabile anno bisestile con l'urgenza di ridare forma e forza agli spazi teatrali il Castel Nuovo appare come un titano che riconsegna a noi mortali il fuoco che ci aiuta a rimanere vivi".



"Diffondiamo la Bellezza, sosteniamo la Cultura ", questi il mood della rassegna che vede in prima linea Gianluigi Osteri e la sua Gabbianella Club Events: "Si tratta di un regalo che questa città ha fatto a me e alla mia realtà imprenditoriale. Da anni collaboro con il Comune di Napoli e ogni volta si tratta di una sfida che affronto con determinazione ed entusiasmo. L'Arte va sostenuta e diffusa, da tempo questo è un valore essenziale che porto avanti con la mia attività, ma oggi ancora di più. Un plauso va fatto all’Assessorato alla Cultura e al Turismo e all’Assessore Eleonora de Majo che, malgrado le difficoltà di questo tempo, hanno voluto fortemente, mettere in campo iniziative artistiche per l’estate dei napoletani e non solo”. © RIPRODUZIONE RISERVATA