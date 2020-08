ARTerie. Musica, teatro, cinema e danza: il programma dall'1 al 6 settembre

Prosegue la programmazione per #ARTerie, rassegna di musica, teatro, cinema e danza, realizzata con Fondi POC 2014-2020 e organizzata grazie a una forte sinergia tra l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e gli operatori culturali del territorio. Questa settimana, dall’1 al 6 settembre, gli spettacoli saranno ospitati al Maschio Angoino, all’Arena del Museo Ferroviario di Pietrarsa, nel Cortile del Complesso monumentale dell’Annunziata e nel Cortile del Teatro Nest. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito. In ottemperanza alle norme imposte dall’emergenza da Covid 19 è obbligatoria la prenotazione. È possibile consultare il programma completo di #ARTerie sul sito www.comune.napoli.it e sul sito https://arterienapoli.com/



Maschio Angioino

Al Maschio Angioino, chiuso il ciclo di appuntamenti con “Ridere. Festival del Teatro Comico e Cabaret”, arrivano gli eventi proposti da Suoni e Scene, con i reading di Rosaria De Cicco di “Amori e Pandemie” di Elisabetta Fiorito (1 settembre) e Peppe Lanzetta & Letti sfatti in “Bonus. La speranza è sempre in agonia” (2 settembre); e la rassegna Settembre al Castello IV edizione, a cura di Il Pozzo e il Pendolo che propone “Il giorno dei morti” di Maurizio de Giovanni, con Paolo Cresta e Ramona Tripodi (3 settembre); “L’ultima eclissi”. Tratto da Stephen King, con Rosaria De Cicco, drammaturgia e regia Annamaria Russo (4 settembre); “Una pura formalità” di Pascal Quignard, con Nico Ciliberti, Marco Palumbo, Alfredo Mundo (5 settembre); “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi, con Paolo Cresta e Rocco Zaccagnino (6 settembre). Gli spettacoli iniziano alle 21. Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 3421116937.



Arena del Museo Ferroviario di Pietrarsa, Cortile del Teatro Nest e Cortile del Complesso monumentale dell’Annunziata

All’Arena del Museo Ferroviario di Pietrarsa arrivano le “Quotidiane ispirazioni” con Francesco di Leva e Adriano Pantaleo (3 settembre); sul maxischermo del Cortile Teatro Nest sarà proiettato “Nevia”, regia di Nunzia De Stefano (4 settembre); sul palco del Cortile dell’Annunziata andrà in scena “Quattro di dieci” (5 settembre), che lascerà spazio alla musica con il concerto di Federico di Napoli (6 settembre). Tutti gli eventi in calendario iniziano alle 21. Prenotazione obbligatoria: jescesole02@gmail.com - 081 5520906 – 3388176452 (whatsapp). © RIPRODUZIONE RISERVATA