Venerdì 12 Ottobre 2018, 09:45

Maggiolini americani, dragster, camion in impennata: a Marano si scaldano i motori per l'arrivo dello Stuntman show dello Stunt drivers team. L'evento motoristico si terrà oggi (e fino al 21 ottobre) nell'area antistante lo stadio comunale di via Falcone. L’adrenalina la farà da padrona con le performance dei piloti in gara. In scaletta gli spettacoli con auto su due ruote, parcheggi acrobatici, derapate, passaggi in velocità, automobilismo acrobatico. Nell'elenco dei piloti presenti anche il campione europeo Roby Rossi. La mascotte dello spettacolo è il gigantesco Monster Truck, un vero e proprio big-foot americano. Una ventina i mezzi impiegati per lo spettacolo.