Festa diocesana dell’Azione Cattolica Ragazzi: «Tutti a tavola!» nella Villa di Marigliano

Sabato 18 Maggio 2019, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, dalle 15.30 alle 19, Marigliano ospiterà la festa diocesana dell’Azione Cattolica Ragazzi della diocesi di Nola. corso Umberto e la Villa Comunale saranno colorati da centinaia di bambini e ragazzi provenienti da tutte le città della diocesi, mentre i loro genitori potranno conoscere il patrimonio storico e culturale della città di Marigliano con l’aiuto della Pro Loco Civitatis e degli studenti-Cicerone del Liceo Colombo. Introdurranno il pomeriggio di festa il vescovo di Nola Francesco Marino e il sindaco di Marigliano Antonio Carpino. Il titolo della festa è “Tutti a tavola!” e conclude il percorso annuale dell’Azione Cattolica diocesana.«Vivere in modo pieno le piazze e le strade delle nostre città – spiega il vescovo Marino – è un obiettivo da perseguire per allontanare quei sentimenti di paura che sembrano caratterizzare i tempi che viviamo. Così come ha un valore sociale importante – prosegue il vescovo – recuperare tempi in cui le famiglie si ritrovano e si riscoprono non ‘isole’ ma comunità. Come credenti, anche con questi momenti di festa vogliamo dire a tutti che siamo umilmente a servizio del bene comune».«La città di Marigliano – dice il sindaco Carpino – è contenta di ospitare l’Azione Cattolica Ragazzi e di mettere a disposizione di tanti cittadini di paesi vicini le ricchezze del proprio patrimonio. L’iniziativa dell’ACR si inserisce nel ‘Maggio mariglianese’, il cui senso più profondo è fare della nostra città un luogo di incontro, relazioni e fraternità. Il sogno di una città a misura di bambino si realizza anche e soprattutto attraverso momenti in cui proprio i bambini sono protagonisti e fanno sentire la loro voce».L’inizio della festa è alle 16 in piazza Municipio. A seguire, i bambini e i ragazzi vivranno in strada giochi all’aperto ed attività formative, mentre i genitori vivranno un percorso culturale