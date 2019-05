Giovedì 9 Maggio 2019, 11:37

Sabato 11 Maggio è in programma la prima edizione dell'evento «Moda e cucina» a Bacoli, ospitata dalla famiglia Zuccariello, che vedrà in una open day la fusione di prodotti di eccellenza con moda e spettacolo. L'appuntamento è per le ore 11 e si andrà avanti fino alle 23. La conduzione dell'evento sarà affidata a Cinzia Profita, presenzierà lo chef Astro Speranza.