Mercoledì 26 Settembre 2018, 19:29

MASSA LUBRENSE - Domenica prossima, dalle ore 9.30 alle 18, appuntamento alla Baia di Ieranto con «Il popolo dell'aria», speciale visita guidata sul tema del birdwatching, con Valerio Russo, zoologo. Questa volta con il naso all’insù, alla scoperta del mondo meraviglioso degli uccelli. Focus sulle specie dell’avifauna stanziale, i luoghi prescelti dalle diverse specie per la nidificazione. Si parlerà dei territori di caccia, delle altre specie della fauna locale che rientrano nella catena alimentare, ma non solo. La Baia di Ieranto è interessata dal fenomeno della migrazione: si trova su una delle maggiori rotte migratorie. In particolare è possibile osservare il passaggio di numerose specie di uccelli che fanno tappa a Ieranto per riposarsi durante il lungo viaggio sul Mediterraneo.Prenotazione obbligaroria entro sabato. https://www.fondoambiente.it/eventi/il-popolo-dell-aria. Per info e prenotazioni: 335 84 10 253