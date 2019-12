Bambini-artisti: ai Quartieri spagnoli i "panni stesi" diventano opere d'arte

Ultimo aggiornamento: 11:19

Ai Quartieri spagnoli i panni stesi dell'installazione “Cromie - I colori del sole, dallo zenit al tramonto” che ha fatto risplendere Vico Due Porte Toledo lo scorso luglio, diventano ora tele per far colorare i bambini e realizzare opere.Sole, brand di Reckitt Benckiser, continua la collaborazione con l’artista e artigiano Salvatore Iodice, conosciuto nel quartiere napoletano soprattutto per aver creato il laboratorio Miniera.Un centinaio di camicie bianche, icone della nuova campagna pubblicitaria, erano state trasformate in colorate opere d'arte e appese in un vicoletto della città, ora proprio queste camicie sono state utilizzate come tele dai bambini durante il laboratorio creativo che li ha coinvolti presso la Miniera.