Beauty Queen apre a Chiaia: nuova sede a Palazzo Partanna

Beauty Queen apre una nuova e prestigiosa sede nel cuore elegante di Chiaia, a Palazzo Partanna, in piazza dei Martiri. A dieci anni dalla prima apertura al Vomero, in via Bernini, lo storico brand raddoppia e porta a Chiaia un nuovo modello di estetica avanzata e cosmesi neurosensoriale.

In dieci anni di attività e ricerca continua, Beauty Queen ha messo a punto un proprio metodo, una beauty experience esclusiva, che pone al centro dell’offerta la cultura del benessere e della bellezza. Trattamenti e protocolli personalizzati, tecnologie di ultima generazione, partner di eccellenza quali Rhea, Guinot, Made in Estetica, e una equipe altamente qualificata di operatori e dermo-tecnologhe sono da anni il punto di forza del progetto fondato da Eduardo Moxedano e diretto dalla Spa Manager Titty Moxedano.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Bonus terme da novembre, 200 euro per tutti: si prenota direttamente... L'INIZIATIVA Curarsi con il freddo: a Capri inaugura Longevity Suite con una nuova... IL FOCUS Estate, sos sole e beauty routine: i consigli dell'esperta per il...

Con Beauty Queen Chiaia, nel monumentale Palazzo Partanna, l’offerta diventa ancor più customizzata. Il nuovo centro, progettato dall’architetto Francesca Frendo, è stato pensato all’insegna dell’esclusività e del rapporto one to one, tra cliente ed operatore. Solo 5 cabine per offrire confort, privacy e tecnologia per trattamenti viso e corpo, sia per lei che per lui.

Il progetto architettonico rispecchia la filosofia aziendale: «La bellezza è espressione di benessere psicofisico». Linee curve e sinuose scandiscono il percorso che culmina in uno spazio circolare che si affaccia sulla piazza sottostante. I materiali naturali come il legno, la pietra e il tufo portato a vivo, gli arredi su disegno e le luci, tutto concorre a definire un’esperienza di assoluta armonia e benessere.

Il focus è sui dettagli e sull’accoglienza dell’ospite. Beauty Queen Chiaia è una vera e propria boutique del benessere e dell’estetica in grado di accogliere e rispondere alle esigenze della clientela in maniera efficace, innovativa e personalizzata. Anche il più semplice trattamento di estetica di base è concepito come un rituale di benessere. La sinergia integrata di innovazione tecnologica e cosmesi funzionale garantiscono risultati subito visibili e duraturi nel tempo.

Domenica 5 dicembre, dalle 18 alle 20, l’inaugurazione della nuova sede