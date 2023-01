Befana a Napoli, martedì apre la fiera in piazza Mercato

Martedì 3 gennaio, alle 18.30, in piazza Mercato, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell’assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato e del presidente commissione Cultura, turismo e attività produttive Luigi Carbone si terrà il taglio del nastro del villaggio della Befana in Piazza Mercato – Fiera del giocattolo e della calza, realizzato in collaborazione con Municipalità II, associazione Cultura Musicant, Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, Asso-Gio.Ca, Consorzio Botteghe Tessili, Consorzio Antico Borgo Orefici.

Torna quindi l’Epifania più tradizionale di Napoli con un evento istituzionale. Il Villaggio della Befana, pronto ad accogliere cittadini e turisti fino al 5 gennaio in una piazza protagonista del recupero urbano, rientra tra le iniziative del programma natalizio “Vedi Napoli e poi Torni” sostenuto e promosso dall’assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.

Notte bianca tra il 5 e il 6 gennaio, con il concerto di Valentina Stella, in calendario giovedì 5 gennaio alle 21. Parte del villaggio è anche in piazza del Carmine, restituita alla città dopo il restauro.