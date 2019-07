Birra Kbirr e Neapolitan Republic insieme, ecco il nuovo lavoro site specific di Iabo

Lunedì 1 Luglio 2019, 15:26

Birra Kbirr, il brand di birra artigianale 100% napoletana, presenta in partnership con Neapolitan Republic la nuova opera dell’artista napoletano Iabo: un lavoro site specific realizzato negli spazi di NeapolitanTrips in via dei Fiorentini, il primo villaggio turistico urbano nel centro di Napoli.Il murales, ispirato a Jean-Michel Basquiat, uno dei più celebri esponenti del graffitismo americano degli anni Settanta e Ottanta, è stato fortemente voluto da Neapolitan Republic e realizzato con il sostegno finanziario di Birra KBirr che da sempre promuove l’arte contemporanea made in Naples.Martedì 9 luglio alle 19, alla presenza dell’artista, l’opera sarà presentata al pubblico. Il lavoro viene realizzato su una delle pareti della Terrazza NeapolitanTrips Hostel and Bar, spazio creativo aperto alla città e crocevia di turisti provenienti da tutto il mondo.Il progetto vede insieme per la prima volta tre realtà della Napoli più dinamica, creativa e contemporanea.