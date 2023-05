La BoboTv arriva a Napoli: al teatro Troisi due serate evento

La BoboTV, vodcast a tema sportivo condotto da Bobo Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, in occasione dell'esclusivo Tour della BoboTV a teatro arriva a Napoli, il 2 e il 3 giugno al Teatro Troisi di Fuorigrotta.

Durante ogni tappa LeoVegas.News regalerà a quattro fortunati fan della propria community un esclusivo Meet&Greet con gli ex calciatori protagonisti dello show. Gli appassionati avranno l’opportunità di confrontarsi con i quattro campioni del calcio italiano nel backstage prima dell’inizio dello spettacolo e di condividere con loro i momenti che precederanno il live.

Dopo aver spopolato su Twitch, la BoboTV è sbarcata a teatro già durante la precedente stagione sportiva riscuotendo ulteriormente successo e confermando la propria unicità: parlare ai tifosi, senza filtri.

I temi affrontati durante le dirette sono principalmente legati all’attualità calcistica italiana ed europea e ad aneddoti sulla loro esperienza da calciatori professionisti, approfonditi spesso in tono scherzoso e giocoso per far divertire il pubblico. Lo spettacolo live a teatro nasce dal desiderio dei quattro sportivi di interagire con i loro fan in prima persona, slegandosi dai vincoli dello streaming, e di trascorrere una serata all’insegna dello svago e del divertimento.

Da qui, la sinergia con LeoVegas.News, già Official Training Kit Front Partner e Infotainment Partner dell’Inter e Digital Content Partner dell’Atalanta, che ha deciso di puntare su questa nuova collaborazione con l’intento di entrare sempre di più nel “cuore del calcio italiano”. Scendere quotidianamente in campo con i tifosi e avvicinarli centimetro dopo centimetro alle emozioni che lo sport regala.

«Siamo molto fieri di aver attivato questa partnership con BoboTV: negli ultimi anni sta diventando sempre più un punto di riferimento per il confronto sportivo tra esperti e appassionati” ha dichiarato Adele Incerti di LeoVegas.News. “Bobo Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano hanno scritto pagine indelebili della storia calcistica italiana e ora stanno rivoluzionando il mondo dell’intrattenimento sportivo. Ci rivediamo molto nella Bobo TV per la sua capacità di raccontare e approcciarsi allo sport, eliminando le barriere tra gli esperti e gli appassionati. Per ridurle ulteriormente, non vediamo l'ora di dare il nostro contributo durante le date esclusive di Lecce e Napoli, assieme alla BoboTV e alla nostra community».

«Sono molto contenta della collaborazione con LeoVegas.News, brand che abbraccia la filosofia del nostro progetto, rendendo protagonisti i tanti fan che animano il tour a teatro», ha dichiarato Valentina Cammarata, ceo di Futura Management.