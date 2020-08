Bocelli a Capri per l’evento di beneficenza di LuisaViaRoma in partnership con l’Unicef

È arrivato in pieno sole, dopo una traversa da Napoli a Capri con il motoscafo Ginseng della Capri Boat Service, il guest star più atteso dell’estate Andrea Bocelli che questa sera parteciperà al gala di beneficenza organizzato dal brand LuisaViaRoma nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo all’evento più glamour di questa stranissima estate.

La due giorni che il brand fiorentino in partnership con l’Unicef ha voluto organizzare a Capri per raccogliere fondi da destinare ai bambini per assicurarsi che non subiscano le ripercussione del covid-19 nei prossimi anni. Grande attesa per la serata ed intanto Andrea Bocelli con la sua famiglia attenderà l’ora dell’evento in una delle suite preparate per lui al Grand Hotel Quisisana che affaccia proprio sulle antiche volte della Certosa di San Giacomo.



