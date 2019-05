Bolle, Bocelli e Bollani: show all’Arena Flegrea in beneficenza al centro Annalisa Durante

Martedì 7 Maggio 2019, 12:11

La festa della danza accarezza Napoli e Roberto Bolle, artefice della kermesse, oltre ad essere presente in città per “One Dance” si renderà protagonista di una performance d’eccezione, sospesa tra spettacolo e solidarietà. Domenica 19 maggio tappa all’Arena Flegrea, l’intento è quello di riempirla tutta, per una soiree speciale. La bellezza e la grazia tersicorea di Bolle si muoverà, per la prima volta, su uno spartito musicale messo a punto da Andrea Bocelli e Stefano Bollani. Notizia trapelata nei giorni scorsi, ma che oggi si arricchisce del valore solidale proprio perché l’intero incasso della serata andrà in beneficenza al Centro di Forcella intitolato ad Annalisa Durante, uccisa per errore durante un agguato di camorra nel 2004.Biglietti al costo di soli 5 euro, in vendita a partire da domani clicca qui . La performance del trio Bocelli, Bolle e Bollani aprirà ufficialmente la stagione di eventi 2019 all'Arena Flegrea (presentazione in conferenza stampa il 14 maggio). Tra i nomi in cartellone NOA con i Solis String Quartet in un inedito live letters to Bach from Napoli, poi Skunk Anansie, Arbore, Einaudi, Subsonica, Kamasi Washington + Enzo Avitabile, l'iedita coppia D'Angelo/D'Alessio, Salmo, Ghemon, AfroCuban All Stars e il musical Musicanti nella sua unica tappa estiva.