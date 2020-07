Boom di visitatori per gli Stock Days a Nola

La prima edizione di Stock Days, ospitata all’Holiday Inn del centro commerciale Vulcano Buono a Nola, sulla vendita a stock delle merci a cura di Stock Napoli Srl, è stata un successo.



“Siamo davvero soddisfatti per l’esito dell’evento – ha commentato Raffaele Carrese, amministratore unico di Stock Napoli Srl –. Abbiamo registrato una grande partecipazione, non solo dei nostri clienti abituali, ma anche di nuovi clienti che si sono avvicinati con interesse al settore. Per Stock Napoli si è compiuto un piccolo miracolo economico in questi giorni: in mezza giornata, infatti, abbiamo raggiunto il fatturato di un mese intero”.



Nel rispetto della normativa anti Covid, utilizzando tutti i presidi di sicurezza e evitando assembramenti, oltre 250 rivenditori (provenienti anche da fuori regione) al dettaglio e all’ingrosso hanno visitato le sale dedicate all’evento. Anche il sito internet dell’azienda www.stocknapoli.com ha registrato migliaia di accessi così come i profili social.

“Gli articoli più venduti sono stati quelli legato al mondo scuola: zaini, ombrelli, astucci, portamatite, quaderni. Un bel segnale positivo. - ha aggiunto Carrese -. Vuol dire che c’è voglia di ricominciare e di sperare in un futuro di ripresa. Stiamo già pensando alla seconda edizione, magari in una location più grande e coinvolgendo altri partner. Per lavoro viaggiamo molto in Europa e in molte capitali europee esistono le fiere dello stock. Perché non organizzare a Napoli una fiera dello stock italiana?”.



Stock Napoli è un’azienda partenopea a carattere familiare gestita dai fratelli Carrese. Amministratore unico è Raffaele, mentre Francesco Carrese è il responsabile del marketing (l’azienda è presente su diversi social network, da Facebook a Instagram, fino a Linkedin), coadiuvati da Antonio Carrese. Nata nel gennaio 2018 è un’azienda giovane che mira ad affermarsi anche sul mercato europeo e internazionale. Stock Napoli acquista le sue merci attraverso aste doganali, o da rimanenze di aziende italiane e europee.

