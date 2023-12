«Borghi in festa» oggi e domani a Vico Equense

Un altro week end di magia a Vico Equense con il ritorno di Borghi in Festa, l’evento promosso dalle associazioni del territorio. Oggi e domani dalle ore 16.00 alle ore 22.00, il centro storico della città si trasforma in un vero e proprio scrigno di tradizioni. Arte, spettacoli, gastronomia, artigianato, laboratori creativi e la luccicante casa di Babbo Natale, vera gioia per gli occhi di bambini e adulti, che si trasforma nella “Casa della Befana”, la vecchietta tanto amata e un po’ temuta, con il carbone, le sue calze piene di dolciumi e l’immancabile scopa pronta per sorvolare i cieli del mondo.

Passeggiando per via monsignor Natale, via Vescovado e largo dei Tigli ci si ritroverà in un luogo che non è solo uno spazio fisico, ma è anche una dimensione di gioia, di pienezza, di scoperta delle borgate di Arola, Moiano, Santa Maria del Castello, Preazzano, Seiano, Ticciano, Montechiaro e quartiere Vescovado che esporranno i prodotti del loro artigianato locale. Ogni borgo proporrà inoltre ai visitatori la degustazione di un proprio piatto tipico. Non mancheranno, in tutte le caratteristiche stradine del centro storico, i fantastici mercatini natalizi, esposizioni d'arte e i laboratori per i bambini.