Borsa Turistica, TuttoHotel 2024 premia il Capri Palace Jumeirah tra i migliori Luxury Hotel del sud

Su Capri continuano a brillare le stelle dell’ospitalità di lusso. Quest’anno TUTTOHOTEL 2024 che si svolge alla Mostra D’Oltremare di Napoli, sono stati assegnati, nelle giornate della Borsa Turistica, gli AWARDS ai protagonisti dell’ospitalità nel sud Italia. A ricevere il prestigioso riconoscimento per l’edizione 2024 è stato il Capri Palace Jumeirah. A ritirare il premio è stato lo chef bistellato, Riccardo Valore elemento di punta del ristorante L’Olivo del lussuoso Hotel Capri Palace Jumeirah diretto dal General Manager Ermanno Zanini. All’esclusivo albergo di Anacapri è andato l’ambito riconoscimento come miglior Luxury Hotel. Continuano quindi a cadere le stelle sull’isola azzurra anche nell’edizione di quest’anno.

Nella precedente fu il Grand Hotel Quisisana ad essere insignito del premio, dalla giuria della storica manifestazione, che vide premiato Adalberto Cuomo come miglior giovane General manager dello storico grande albergo caprese a cinque stelle lusso.

Quest’anno i Tuttohotel Awards celebrano l’isola azzurra con il riconoscimento assegnato al Capri Palace di Anacapri nella categoria Miglior Luxury Hotel, il prestigioso hotel che troneggia sulla sommità delle scale che fanno da cornice alla piazza d’ingresso alla ridente e caratteristica cittadina isolana. Il Capri Palace Jumeirah è stato l’apripista di una selezionata fila di alberghi di lusso che si trovano nel sud Italia, che hanno ricevuto gli Award 2024.

Alla consegna e all’evento hanno presenziato l’assessore regionale al Turismo Felice Casucci che ha affrontato il tema della stagionalità dell’apertura degli alberghi spiegando che c’è la necessità di lanciare un messaggio alle strutture affinchè restino aperte 12 mesi all’anno, sottolineando incisivamente che: “Dobbiamo avere la capacità di convincere i territori, accade già a Paestum ma non accade a Capri e Ischia e questo non è possibile. Abbiamo incentivato Ischia dopo i fatti di Casamicciola e avuto un buon risultato nel periodo delle festività dove si sono fatte attività che normalmente non si svolgevano. E questo è stato un messaggio significativo” ha concluso l’assessore al turismo. Il presidente di Federalberghi Napoli, Salvatore Naldi, dal suo canto ha posto l’accento sulla qualità dei servizi da offrire ai turisti a livello territoriale. “Un elemento su cui bisogna lavorare, ha spiegato Naldi, perché se migliorano in servizi aumentano gli arrivi di qualità. E’ qualcosa che un po’ alla volta già sta avvenendo. Non abbiamo invece problemi di quantità, basta pensare che anche se nessuno lo dice, a Napoli a breve apriranno tre nuove strutture”.

L’assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, ha quindi riconosciuto l’importanza in questo senso di una manifestazione come Tuttohotel, quanto mai necessario nell’ottica di promuovere il comparto ed offrire una accoglienza sempre adeguata ai visitatori. Il Salone organizzato da Squisito Eventi, TicketLab e D&D Group con il patrocinio di Federalberghi Napoli, Faita e delle principali associazioni di categoria, sta riscuotendo un notevole successo di partecipazione di professionisti e addetti ai lavori del settore ricettivo. Nutrita anche la presenza di gestori di B&B che rappresentano ormai la nuova frontiera dell’ospitalità. E a questi temi va aggiunta l’importanza data alle giornate di tuttohotel, gli award luxury che vengono assegnati ai big del comparto alberghiero di lusso.