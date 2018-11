«Bricks4Kidz»: dagli US al Mav di Ercolano coi mattoncini Lego

Venerdì 2 Novembre 2018, 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dagli USA ad Ercolano i laboratori multisensoriali di «Briks4Kidz» per apprendere costruendo con i Lego. È in occasione della prima domenica del mese che il Museo archeologico Virtuale di Ercolano, in via IV novembre, propone il Laboratorio 4.0 Bricks4Kids grazie al quale il viaggio nel tempo tra le sale del museo, stavolta, si svolgerà attraverso l’utilizzo dei mattoncini Lego.Bricks4Kidz, infatti, da settembre sta erogando in Campania numerosi corsi presso scuole statali del territorio e ha stretto accordi di partnership con librerie e musei, tra cui appunto il Museo Archeologico virtuale di Ercolano, che ha inserito i laboratori Bricks4Kidz anche nella proposta didattica rivolta al mondo della scuola. Il prossimo appuntamento al MAV, dunque, è domenica prossima a partire dalle 9.45 con prenotazione obbligatoria a prenotazioni@museomav.it.«L’innovativo modello didattico culturale proposto con l’utilizzo dei mattoncini – spiegano gli organizzatori – punta ad accrescere il pensiero critico ed aumenta senza dubbio il desiderio di ricerca».