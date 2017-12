Brindisi sul monte Faito e benedizione corde e piccozze

Giovedì 28 Dicembre 2017, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brindisi sul Molare e benedizione delle corde e piccozze al Santuario di san Michele al Faito.L'escursione di fine anno, organizzata dal Club alpino italiano, sezione stabiese, si terrà il 30 dicembre alle 9.30.Un appuntamento per appassionati ed esperti di montagna che vogliano festeggiare la fine del 2017 in maniera alternativa.Cinque chilometri di camminata, per cinque ore e cinquecento metri di dislivello(appuntamento al piazzale del Belvedere sul monte Faito e partenza alle 10 per il Santuario) accompagnati dai direttori Antonio Matrone e Antonio Ruocco sul sentiero che porta al Molare (1.444 mt).Consigliato abbigliamento escursionistico a strati, pranzo a sacco e lampada frontale, nonchè champagne e panettoni per festeggiare l'anno nuovo alle porte.Alle 11 don Catello Malafronte rettore della chiesa in vetta, celebrerà la santa messa e benedirà gli attrezzi degli alpinisti presenti.