Bufala Fest verso la chiusura: gli ultimi appuntamenti nel weekend

Ci siamo, Bufala Fest - non solo mozzarella si appresta a regalare un week end di gusto, di spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una settimana vissuta intensamente tra piatti unici a base di prodotti della filiera bufalina, show cooking di grandi chef, musica e comicità d'autore e tanti argomenti interessanti emersi durante i talk tematici del Giardino delle Idee.

Proprio Nel Giardino delle Idee, nella serata di ieri, ha avuto luogo un incontro sul tema "Esg: Etica e Sostenibilità in cucina, binomio virtuoso tra Formazione e Mondo Scientifico", organizzato dalla Scuola di Cucina (Ente di Formazione) “Dolce&Salato”.

«La ristorazione sostenibile - afferma Giuseppe Daddio, Chef e Direttore della Scuola di Cucina Dolce&Salato - è un tipo di approccio gestionale finalizzato a ridurre gli impatti negativi sull’ambiente e ad incrementare, allo stesso tempo, i benefit di natura socio-economica. Con la scuola Dolce&Salato abbiamo constatato che attivando semplici procedure e utilizzando tecnologie innovative siamo riusciti ad incrementare significativamente le nostre performance ambientali, a ridurre i costi fissi di gestione e, di conseguenza, stiamo profondendo il massimo sforzo per trasmettere ai nostri allievi che rispettando alcune regole in materia di sostenibilità, è possibile offrire un servizio eccellente, di qualità e, al tempo stesso, contenendo i costi e impatto ambientale».

Inoltre, lo Chef Giuseppe Daddio, affiancato dal pastry chef Aniello Di Caprio e con il prezioso supporto del team "Dolce&Salato" stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel corso di questa edizione di Bufala Fest, coordinando con successo tutte le attività di degustazione del Bufala Village e organizzando, in ogni minimo dettaglio, le cene che ogni sera si svolgono presso il Miramare Exclusive. Infatti, si stanno preparando al gran finale di domenica prossima, curando tutti gli aspetti della cena di gala che coinvolgerà tre chef stellati come Salvatore Bianco (Ristorante Il Comandante-Hotel Romeo di Napoli); Pasquale Palamaro (Ristorante Indaco di Ischia) e Gabriele Piscitelli (Ristorante Agape di Sant'Agata dei Goti).

Tra mercoledì e giovedì si sono svolte le gare del contest “I Sapori della Filiera” per le categorie “Chef Cucina” e “Chef Grillardin o Pub”, decretando i finalisti che, con le loro ricette a base dei prodotti della filiera bufalina, si contenderanno lo scettro di migliore domenica 17 luglio. Pertanto, in base ai verdetti della giuria presieduta da Gianluca Russo, chef tecnico di Lamberti Food, questi sono i finalisti delle tre categorie:

- Pasticceria: Giorgio Maiorano e Raffaele Cristiano.

- Chef Cucina: Cecilia Magnante e Pasquale Lavoro.

- Chef Griallardin o Pub: Michael Pieris e Pasquale Luigi D'Ambrosio.

Oggi sono in programma le gare del Contest riservato ai Pizzaioli.

Il cartellone degli spettacoli gratuiti di Bufala Fest prevede un fine settimana tutto da vivere. La serata di domani sarà all'insegna della musica rap e sul palco del Bufala Village si alterneranno artisti del calibro di: Nto’, Francesco Da Vinci, Moreno, Morderup, Yoseba, Joka e Bl4air.

Domenica, invece, musica e cabaret d'autore allieteranno il gran finale di Bufala Fest e sul palco saliranno prima il gruppo The Super 4 e la cantante Anna Capasso. Poi, la scena sarà tutta per il performer partenopeo Francesco Cicchella, che si esibirà in uno spettacolo unico e tutto da vivere per i visitatori di Bufala Fest.

Infine alle 19:30, ultimo appuntamento nel Giardino delle Idee con la presentazione del libro "L'acqua sul fuoco. Cucinare in sicurezza con i Vigili del Fuoco", a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Trenta Editori). Interverranno: l'Ing. Cristina D'Angelo (Vigile del Fuoco) e Simona Pognant (Coordinatrice).