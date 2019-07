Martedì 30 Luglio 2019, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Bufala Fest – non solo mozzarella” torna sull’affascinante e suggestivo Lungomare di Napoli con il Villaggio del Gusto più atteso dell’anno. Dal 31 agosto all’8 settembre 2019 lakermesse enogastronomica organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, unica nel suo genere e totalmente dedicata allapromozione e valorizzazione dell’intera filiera bufalina, proporrà un ricco e nutrito cartellone di eventi e spettacoli per tutte le fasce di età. Nove giorni durante i quali la bufala diventa gourmet e si trasforma in menù degustazione ideati e cucinati per esaltare il connubio tra gusto e benessere a tavola. L’evento gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli.