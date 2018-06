Buon compleanno Federico II: festa con Neri Marcorè e la riapertura del Cortile delle Statue

Martedì 5 Giugno 2018, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 12:25

Il sapere è luce, diceva un simpatico vecchietto di mia conoscenza. E lo slogan che contrassegna l'evento cita proprio cosi: «Settecentonovantaquattro anni di Saperi». Tanti, tantissimi, esattamente dal 1224 è il punto di riferimento per gli studenti di tutto il sud Italia, e negli anni è diventato un centro di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. Buon compleanno Federico II, longevo e allo stesso tempo moderno, l'ateneo si prepara a vivere i festeggiamenti venerdì 8 giugno.Premiazioni, incontri, la presenza di Neri Marcorè, interventi, musica e poi la riapertura, dopo il restauro, del Cortile delle Statue. Edificio del 400, chiuso da ben 11 anni, che al suo interno custodisce 13 statue e busti di personaggi come Giambattista Vico, San Tommaso d’Aquino, Giacomo Leopardi. Sarà possibile accedere al cortile da corso Umberto I 40, da via Mezzocannone 8, o da via Paladino 39.Il programma della giornata consultabile qui , terminerà proprio nel cortile delle Statue, alle ore 20.30, con lo spettacolo musicale dal titolo “Come una specie di sorriso” che vedrà sul palco Neri Marcorè insieme a Gnu Quartet (Stefano Cabrera arrangiamenti e violoncello, Roberto Izzo al violino, Francesca Rapetti al flauto traverso e Raffaele Rebaudengo alla viola. Show di grande successo che vede Marcorè riproporre una serie di canzoni, famose e non, di Fabrizio De Andrè.