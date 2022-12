Business Network Intrernational: a Giugliano la conviviale che chiude un 2022 di record

Nella suggestiva cornice cinquecentesca del palazzo baronale Palomba di Giugliano, si è tenuta la prima conviviale invernale post Covid della BNI (Business Network International), organizzazione internazionale di networking e scambio referenziale. Protagonisti dell’evento oltre duecento, tra professionisti e realtà aziendali, che animano la “Region Napoli Nord-Ovest” – il riferimento ufficiale della regione Campania per BNI – per l’ultimo appuntamento ufficiale che chiude un 2022 di successi imprenditoriali che ha fatto registrare otto milioni di fatturato registrati tra i cinque Capitoli (Neapolis, Chiaja, Partenope, Virgiliano, I Normanni).

La serata si è arricchita della presenza dell’attore Giovanni Allocca, che ha accompagnato sul palco Francesco Cacciapuoti, executive director della Region e i responsabili dei vari Capitoli: «BNI è un’importante volano per la realizzazione personale e professionale delle eccellenze – ha precisato Cacciapuoti - e da sempre premia il merito e la lungimiranza di team e singoli che ne sposano con partecipazione sincera l’etica. Le sfide non ci spaventano e la massiccia risposta in termini numerici di questa conviviale è un ulteriore sprone per dimostrare quanto di buono è possibile realizzare».