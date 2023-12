“Caina” domani la proiezione nella Basilica di San Severo a Napoli

Gli orrori che si celano dietro i viaggi della speranza nel mar Mediterraneo raccontati nel film “Caina”. Domani, sabato 16 dicembre, alle ore 17:00 nella Basilica di San Severo fuori le Mura, nell'ambito della kermesse “Take me to Church - Film Edition” si terrà la proiezione di “Caina”, film prodotto dalla Movieland con la regia di Stefano Amatucci, una favola nera che racconta gli orrori legati all'immigrazione clandestina e le storie di chi non ce l'ha fatta.

Al termine della proiezione si svolgerà un talk che vedrà la partecipazione del regista Stefano Amatucci e con lui interverranno le attrici Luisa Amatucci e Isa Danieli, il produttore Salvatore Suarato il quale, molto sensibile alla tematica, oltre ad aver prodotto il film sta producendo alcune canzoni di Maestros, nome d'arte di Abdul, ragazzo nigeriano che grazie a quel viaggio è sfuggito alla morte e alla guerra, ed oggi lavora in una struttura ricettiva di Castellammare di Stabia.

Tra le canzoni incise in stile afrobeat, alcune raccontano proprio quella terribile traversata.

“Poter riscontrare dal racconto di un sopravvissuto che quanto raccontato dal film “Caina” era fin troppo reale spiega Suarato mi ha spinto a dare una mano a ragazzi come Abdul. E, dopo aver prodotto il film nel 2018, oggi lo accompagno nel suo percorso musicale, producendo le sue canzoni”.

All'incontro parteciperà anche Simona Talamo, coordinatrice Sai del Comune di Napoli. Il talk che si terrà al termine della proiezione sarà moderato da Sara Penelope Robin. “Take me to Church - Film Edition” è un evento in corso a Napoli nel Rione Sanità, organizzato nell’ambito dell’avviso pubblico “Natale a Napoli 2023” promosso dal Comune di Napoli e che ha come tema principale le migrazioni, le comunità radicate nella città di Napoli e le culture altre che si raccontano e si integrano rigenerando la tradizione napoletana.