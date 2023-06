Caivano, quattro giorni “dedicati” al baccalà

Saranno quattro giorni “dedicati” tutti al baccalà, pietanza d’eccellenza che rappresenta uno dei piatti più antichi e stimati della tradizione culinaria campana.

E così il “Baccalà Village”, da giovedì 8 a domenica 11 giugno 2023, farà tappa a Caivano, nella maxi area mercatale di via Rosselli, pronta, tra l’altro, a far accogliere appassionati del buon cibo e visitatori da esperti chef, che si metteranno “all’opera” per soddisfare anche i palati più esigenti.

Dunque un appuntamento davvero da non perdere.

Sarà un vero e proprio festival di cibo da strada, che metterà al centro dell’attenzione la gustosa pietanza, che sarà disponibile nelle sue varie modalità di cottura.

L’iniziativa ha pure lo scopo di sensibilizzare la pubblica opinione su alcune delle più importanti e innovative realtà dell’enogastronomia campana.

Pertanto saranno allestiti appositi stands dedicati alla degustazione dei migliori piatti di baccalà, pizze con baccalà, birra artigianale e dolci.

Inoltre, saranno presenti aziende vinicole, agricole e casearie del territorio campano, pronte a promuovere e far degustare le loro eccellenti specialità. Ma non mancheranno le aree giochi per bambini. Ingresso gratuito.