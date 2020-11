«Let Us All Unite», ecco il calendario Fashion&Food 2021

Uniamoci tutti, Let us all unite, questo il tema del Calendario Fashion&Food 2021 ideato e diretto da Salvio Parisi. Un invito a restare uniti dopo un anno che sarà ricordato certamente come il più incredibile degli ultimi cinquant’anni, ma anche progetto di speranza per ripartire all’insegna di un ritrovato sentimento di solidarietà.

«Let us all unite è un passaggio del celebre e splendido Discorso all'Umanità di Charlie Chaplin ne Il Grande Dittatore del 1940, una preghiera e un monito, poche parole altamente evocative e attuali», spiega Salvio Parisi.

Il Calendario Fashion&Food 2021 è dunque un grande progetto corale che vede uniti tanti protagonisti del mondo dell’eno-gastronomia e non solo, e altrettante associazioni no-profit. Ne viene fuori un mosaico di volti, di storie e di prodotti, di sensazioni ed eccellenze partenopee e campane.

I sei chef ritratti in abiti di alta moda e sartoria sono Magdalena Maria Buczynskadi RestaQmmè vestita da Eles Couture, Paolo Gramaglia Stella Michelin del President di Pompei in Cilento 1780, Leopoldo Infante di Leopoldo Cafè Bar in Rubinacci, Vincenzo Di Giovanni del Cala Moresca in Isaia, Maicol Izzo Stella Michelin di Piazzettà Milù in Attolini e Francesco Martucci dei Masanielli di Caserta in Rick Owens.

Fanno da controcanto sei ensemble inedite che vedono insieme tanti protagonisti del mondo culturale, artistico e sociale di Napoli, uomini e donne di fascino e spessore, ritratti nelle vesti di degustatori ufficiali. Con loro sette Associazioni No Profit che il calendario vuole raccontare e sostenere sia attraverso le donazioni dirette di alcuni partner sia attraverso liberi contributi di chi riceve il lunario. Ecco allora il performer Mariano Gallo, in arte Priscilla, per l’associazione I Ken onlus in gessato Sartoria Caracciolo; il soprano Roberta Maione, volontaria Unitalsi, in Livio De Simone; la giovanissima attrice Ludovica Nasti per Sostenitori Ospedale Santobono, il breakdancer Walter Fortes in Urban Jungle e Lola Bello, modella e attrice, in body Segreti Concept per Tam Tam Baskete Temporary Roots - Action Women, i sommelier AIS Alessandra Esposito e Giovanni Ippolito de La Bottega dei Semplici Pensieri e infine una delegazione di medici campani in prima fila per l’Emergenza Covid-19, capitanata da Gabriella Fabbrocini, medico e docente universitario, in soirèe Camomilla Italia: Roberto Parrella, Giuseppe Castaldo e Ivan Gentile, tutti in smoking.

Le sette Onlus sono legate ad emergenze contemporanee: il Covid-19, la discriminazione di razza o di genere, le disabilità, il bullismo, le patologie infantili e il volontariato. I Kenè la onlus di cultura LGBT che aiuta e accoglie giovani in difficoltà al Rainbow Center in centro città; l’Unitalsi- Delegazione Campana è l’associazione di volontari che assiste i malati nei luoghi di pellegrinaggio; Sostenitori Ospedale Santobono è una giovane onlus che supporta le necessità del nosocomio napoletano per le patologie infantili. Tam Tam Basketball a Castelvolturno è il training center per giovani immigrati con attitudine verso il basket e la street dance; Temporary Roots - Action Women è la sartoria solidale che insegna e impegna le giovani immigrate di stanza a Castelvolturno. Ed infine La Bottega dei Semplici Pensieri è la onlus guidata da Mariolina Trapanese che opera per l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale di giovani ragazzi affetti da sindrome di Down e lievi deficit intellettivi.

