Camera di Commercio: convegno agroalimentare «Latte: Ritorno al Futuro» il 10 dicembre

A Napoli, presso la Camera di Commercio nel Salone delle Grida del Palazzo Della Borsa, il prossimo venerdì 10 dicembre 2021, a partire dalle ore 10.00 si terrà il convegno “Latte: Ritorno al Futuro - Il primo alimento della storia quale medio e chiave di lettura della nutrizione del domani. Basilicata e Campania - Agroalimentare di relazione e di sistema“ e presentazione del progetto “IO sono lucano” .

L’evento si articolerà in tre momenti: la prima parte sarà dedicata al latte e alla nutrizione per discutere sui valori e sulla genuinità del latte vaccino in una dieta bilanciata ed equilibrata; la seconda prevede la presentazione del progetto di valorizzazione delle cinque filiere lucane agroalimentari di qualità che commercializzano i prodotti a marchio “IO sono lucano”; la terza è destinata a promuovere le eccellenze enogastronomiche delle filiere lucane, che saranno i veri protagonisti del galà finale, programmato a partire dalle ore 14.00.

Il programma verrà reso noto nei prossimi giorni. Il convegno si svolgerà nel rispetto delle più recenti normative anti-covid relative al green pass.