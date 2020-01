I Campani a Bruxelles, bagno di folla per l'evento su Napoli e le sue superstizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande successo nel cuore Bruxelles per l’evento dal titolo «Non è vero ma ci credo», il primo organizzato da I Campani a Bruxelles. Nella libreria italiana “Se tu m’ami”, gremita in ogni ordine di posto, martedì 21 gennaio l’insolita guidae il giornalista e scrittorehanno raccontato davanti a un foltissimo parterre miti, misteri e superstizioni tipicamente napoletane. Dalla sirena Partenope a Virgilio, da San Gennaro al culto delle anime pezzentelle, fino all’utilizzo apotropaico dei corni e del sale tanti sono stati gli aspetti suggestivi della civiltà all’ombra del Vesuvio affrontati davanti a un pubblico interessatissimo.Organizzatore della serata, in collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa, il gruppo de I Campani a Bruxelles, nato recentemente con l'intento di promuovere nella capitale europea la nascita di un'associazione regionale attualmente non presente nella principale città belga.«Un gruppo che nasce dall'esigenza di creare una comunità lontano dalla nostra terra per sentirne meno la nostalgia - spiegano gli organizzatori -. Vogliamo raccontare a tutti coloro che vivono e animano la città che ci accoglie, con semplicità e senza filtri, della bellezza e della straordinaria cultura della Campania. Al tempo stesso, vorremmo che nella nostra Regione si riuscisse a capire ed apprezzare maggiormente Bruxelles, intesa come Europa, come istituzioni, come comunità di persone di lingue e culture diverse. Costruire uno spazio di dialogo e conoscenza attraverso il confronto. L’obiettivo è promuovere il patrimonio della Campania nel cuore dell'Europa e dall'altro promuovere l'Europa nella nostra Regione. Attraverso la collaborazione con le istituzioni campane presenti a Bruxelles, come accaduto con l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa ed il suo ufficio di rappresentanza, i Campani a Bruxelles promuoveranno, a partire da questo evento su Napoli, una serie di iniziative di valorizzazione delle eccellenze e della cultura regionale».