La Campania e Capri tra i 15 luoghi migliori in Italia per un selfie

I selfie fanno ormai parte della nostra vita quotidiana, con una media al giorno di 93 milioni di scatti. Un numero davvero notevole. D'altra parte il mantra d'Instagram è «Se non lo posti non esiste!» Con la riapertura delle frontiere e il recente aumento dei viaggi in Italia, certamente si scatteranno ancora più selfie. Da monumentali fontane a meraviglie della natura, è impossibile non mettersi in posa davanti a questi luoghi. Ma quali sono le meraviglie che fanno da sfondo a questi selfie?

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Best travel 2022, ecco le 30 destinazioni da non perdere in Europa e... IL FISCO Airbnb, accordo con i Comuni per riscuotere la tassa di soggiorno:... LA CULTURA Borsa mediterranea turismo archeologico: al via l’itinerario...

La Campania, ad esempio, è una protagonista indiscussa nella lista dei luoghi in cui ci si mette più in posa. Capri ha, infatti, ben due luoghi in cui turisti e visitatori scattano il selfie: i Faraglioni e la Grotta Azzura. Due splendidi esempi di come la natura può essere bella e particolare, per un totale di oltre 4,5 milioni di hashtag su Instagram e Tiktok.





Ecco l'intera lista dei 15 luoghi migliori in Italia per un selfie

1. Il Duomo di Milano

2. Cristo Redentore di Maratea

3. Pietra Costa Smeralda

4. Il Colosseo

5. La Torre di Pisa

6. La Fontana di Trevi

7. Sentiero Verde Azzurro - Manarola

8. Alberobello

9. Terme di Saturnia

10. Faraglioni di Capri

11. Foro Romano

12. La Val d’Orcia

13. Ponte Vecchio

14. Piazza San Marco

15. Grotta Azzurra