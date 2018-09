Al via Malazè tra cultura e cibo ai Campi Flegrei

Giovedì 13 Settembre 2018, 18:32

La XIII edizione di Malazè parte venerdì 14 settembre (ore 17,30) con l’incontro “Nuovi orientamenti dello sviluppo a base culturale”, conversazione con Claudio Bocci, direttore di Federculture. Alle ore 18,30 presentazione del volume “management per l’impresa culturale” di Ludovico Solima. Ne discutono con l’autore: Fabio Borghese, Claudio Bocci e Giacomo Bandiera.Sabato 15, invece, lo scenario è quello del Castello di Baia, sede del Museo Archeologico dei Campi Flegrei.«È un onore ed un piacere collaborare con un attore culturale così importante e noto, non soltanto nel territorio flegreo, ma al di fuori dei confini regionali - dice Paolo Giulierini, direttore del parco Archeologico dei Campi Flegrei - Il Castello di Baia, primo hub per Malazè 2018, enfatizza la bellezza della storia e della cultura e promuove la ricchezza di un intero territorio, dall’enogastronomia ai beni culturali e paesaggistici. Malazè è la sintesi di energie positive, capaci di creare interesse intorno ad un circuito culturale e territoriale unico nel suo genere. Il Parco archeologico, dal mio insediamento, sta cercando di perseguire in una direzione unica il rilancio territoriale, con il coinvolgimento di tutti i partner e dei format culturali e turistici esistenti per creare una rete duratura nel tempo capace di dare un'offerta con voce unica ai Campi Flegrei. Sia l'inizio di un percorso sereno e fruttuoso!».Questo il programma del fine settimana: sabato 15 settembre, Hub Castello di Baia, dalle 9,30 alle 13,30 Focus Degustativo nell’Aula Convegni: il Millesimo 2017 dei vini bianchi delle aziende del Consorzio Tutela Vini Campi Flegrei, Ischia e Capri. Ticket di partecipazione euro 20. Info: 3665342061 - 3518986218Ore 9,30. Partenza dal Porto di Baia per visite guidate a bordo del Dragon Boat, mega canoa di venti posti, per la visita antistante le acque del Castello a cura dell’Associazione Misenum, Sinergie Campane e Canoa Club Napoli. Ticket euro 16. Info: 333.3577746 - 328.6892886.Dalle 10 alle 13 nel piazzale d’ingresso. Paniere Flegreo a cura della Comunità Slow Food Campi Flegrei con stand di degustazione. Parteciperanno produttori locali e gli studenti delle scuole Liceo Scientifico Majorana di Pozzuoli e Isis Carlo Levi di Marano di Napoli. Info: slowfood_campiflegrei@alice.it; “Bacoli tra ricami e merletti” a cura della Pro loco di Bacoli. Info: 333.8366875.Ore 10,30. “Tante storie per giocare: giochiamo con le storie dei Campi Flegrei” a cura di Campania per i bimbi e “Tante storie” della scrittrice Viviana Hutter. Ticket euro 6. Adulti gratis. Info: 347.5650976.Ore 11. “Il Castello di Baia: un museo nel museo” a cura di Sinergie Campane e Associazione Misenum. Ticket euro 5. Info: 333.3577746 - 328.6892886Ore 11:30. “Baia Castello via mare e Città Sommersa” visita in canoa e snorkeling. Ticket euro 19. 339.4195725Ore 16. “Archeologia sperimentale: laboratorio per bambini” a cura dellArcai, Arcieria Storica di Napoli. Ticket euro 2. 338.9314808.Ore 16. “Un tuffo nella storia e aperitivo con i Romani” a cura del Centro Sub Campi Flegrei. Ticket euro 20. Info: 081.8531563Ore 17,30. “Don Ciccillo e il Castello salvato” a cura dell’Associazioni Sinergie Campane, Misenum e Artemide. Ticket euro 8. Info: 347.1594511Dalle 19 alle 20. “Castello DiVino - Calici al chiaro di luna a Baia”. Al tramonto, concerto Jazz con Beatrice Valente, e a degustazione di finger food e vini vulcanici: Campi Flegrei, Vesuvio, Vulture, Colli Euganei, Tuscia. Ingresso al Castello euro 1. Degustazione euro 10. Info: 366.5342061 – 351.8986218.Domenica 16 settembre, Hub Riserva Naturale Oasi Wwf Cratere degli Astroni. Dalle 5,45 alle 8 si potrà vivere l’Alba negli Astroni. Attraverso il sentiero del periplo si raggiungerà Torre Lupara sul ciglio del vulcano. Da lì sarà possibile osservare l’alba sul Golfo di Napoli. Ticket: 5 euro. Info: 081.5883720Dalle 6,30 alle 8, dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19, Yoga nel Cratere a cura dell’associazione Visit Campi Flegrei. Un momento di fusione tra la natura e la meditazione. Ticket: euro 5 (escluso ingresso agli Astroni). Info: 3208015037 - 3803675781Ore 10. Visita in Vigna con degustazione in cantina all’Azienda Agricola Agnanum. Incontro con Raffaele Moccia, dedito alla viticoltura eroica nei Campi Flegrei in uno dei luoghi più impervi e difficili per fare vino. Il vigneto, presidio di biodiversità, salvato alla speculazione edilizia, si trova alle pendici dell’Oasi Wwf del Cratere degli Astroni. Ticket euro 5. Info: 3385315272Ore 10 e 17 Ingresso Speciale Malazè per assaporare la sua natura. L’ingresso include la visita alla Mostra Dinosauri in Carne e a Ossa e alcuni laboratori: BirdLab (laboratorio ornitologico), NatLab (laboratorio naturalistico per giovani esploratori, VulcaLab (laboratorio geo-vulcanologico durante il quale un geologo svelerà l’origine del Vulcano Astroni),Dinolab (laboratorio Paleontologico per giovani paleontologi che potranno cimentarsi nelle attività di scavo paleontologico presso le casse scavo, nella produzione di calchi, denti e disegni di dinosauri, e nella ricerca delle impronte dei dinosauri), Bee-lab (apicoltori ed entomologici illustreranno la fondamentale opera degli insetti impollinatori). Ticket € 5. Info: 081.5883720.Ore 10.30, 11.30 e 12.30 visita guidata Oasi degli Astroni a cura di Riserva Naturale Cratere degli Astroni e associazione Artemide. Ticket 4 (escluso l’ingresso all’Oasi). Info: 081.5883720Ore 11 e 12,30 Alla scoperta delle erbe con Campania per Bimbi, Il Giardino dell’Orco e Associazione AgriGiochiamo. Ticket: euro 6 a bambino, adulti gratis (escluso ingresso all’Oasi). Info: 347.5650976Ore 11, Così fai a casa tua? Spettacolo teatrale Associazione Culturale Nakote. Pulcinella e il tema dei rifiuti. Spettacolo teatrale adatto a tutte le età. Ticket: euro 5 (escluso ingresso all’Oasi). Info: 081.5883720Ore 12 L’uomo e gli altri animali, laboratorio zoo antropologico a cura dell’Associazione Vivara. Per conoscere i rapporti tra gli esseri umani e gli altri animali in un contesto naturale in compagnia dell’esperto Gino Civita. Ticket: 4 (euro 5 ingresso all’Oasi Astroni). Info: 3477845281Ore 16 Misura la tua impronta con Campania per Bimbi, Il Giardino dell’Orco e Associazione AgriGiochiamo. Laboratorio pratico e un mix di giochi per misurare l’impatto ambientale dei nostri gesti quotidiani. Ticket euro 6 a bambino, adulti gratis (escluso ingresso all’Oasi). Info: 3475650976Ore 19.30 e 22 Sauronotte. Notte magica tra i dinosauri nella suggestiva atmosfera notturna degli Astroni. Accompagnati da una guida, alla sola luce delle torce, tra le tenebre del bosco per udire i versi dei dinosauri e i suoni della natura. Ticket: euro 10 a persona (comprensivo di biglietto d’ingresso e visita guidata). Coloro che hanno già acquistato il biglietto di ingresso nella stessa giornata pagano solo € 5) gratuito fino a 4 anni non compiuti. Info: 081.5883720Ore 20 visita guidata Bat-Night-Conosciamo i nostri amici pipistrelli. Uno speciale laboratorio sui pipistrelli con ascolto attraverso il bat-detector con Danilo Russo docente dell’Università Federico II. Ticket euro 10 (comprensivo ingresso alla Riserva, coloro che hanno acquistato il biglietto di ingresso nella stessa giornata pagheranno solo il costo della visita). Info: 081.5883720.Ore 22.10, Un salto nel cielo con l’Associazione Vivara. L’osservazione degli astri al telescopio e il riconoscimento dei principali oggetti celesti visibili anche ad occhio nudo con l’astrofilo Gino Civita.Ticket euro 5. Info: 347.7845281Iniziative di lunedì 17Ore 18 nella Corte d’ingresso Villa Avellino residenza storica. Incontro “Comunità di luogo: esperienze e percorsi di rigenerazione sostenibile”. Conversazione con Antonio Pascale, Founder di Terrafelix Il prof Fabio Corbisiero, sociologo ambientale di Unina Fabrizio Canonico, direttore Riserva naturale Astroni Lab.Ore 20 al Chiostro del Santuario di San Gennaro “La pizza del miracolo di San Gennaro” con 10 Pizzeria. L’evento mette in relazione il miracolo dello scioglimento del suo sangue con la storica pizza napoletana più conosciuta al mondo: la margherita. Nel corso della serata si degusterà la pizza margherita realizzata da Diego Vitagliano utilizzando una speciale tecnica che consentirà di far “sciogliere” il pomodoro secco e renderlo liquido durante la cottura. Ticket euro 10 (interamente in beneficenza per la mensa dei Poveri del Santuario di San Gennaro di Pozzuoli). Info: 081.18581919Ore 20 a Bacoli alla Locanda del Testardo, Cena al buio alla riscoperta dei 4 sensi.Mangiamo… e… cuioneciniamo oltre la vista. Gli ospiti potranno vivere l’esperienza del buio totale nella sala “Cisterna” dove il servizio verrà effettuato da camerieri non vedenti. Coloro che vorranno vivere un’esperienza meno estrema ma non meno intensa, si accomoderanno nella “Corte” all’aperto e ceneranno ugualmente al buio, indossando delle mascherine che copriranno gli occhi. L’evento si aprirà con lo Show Cooking di Antonio Ciotola – lo chef non vedente di origine flegrea “con gli occhi nelle mani” proprietario del Ristorante La Taverna degli Archi -Belvedere Ostrense, Ancona), affiancato dallo chef resident Alessandro Moraca. L’Evento è organizzato in collaborazione con L’Unione Italiana Ciechi di Napoli a cui verrà destinato parte del ricavato. Ticket euro 50. Info: 081.8687701