Campi Flegrei: dal castello ai gladiatori gli eventi del weekend

Martedì 22 Maggio 2018, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano anche questa settima gli eventi di primavera del Parco archeologico dei Campi Flegrei, da giovedì 24 a domenica 27 maggio: esperienze culturali che mettono in rete le diverse realtà del territorio come scuola, università, associazioni, imprenditori locali e comunità virtuali.Una giornata con i gladiatori, scoprire l'utilizzo dei colori nella civiltà romana, ripercorrere la storia del Castello da fortezza a Museo, sono alcune delle proposte offerte in questo lungo weekend.Si parte giovedì 24, alle ore 10, con un racconto didattico del restauro del Castello: l'architetto Enrico Guglielmo accompagnerà i partecipanti all'esplorazione del sito nell’ambito della XIII edizione del Corso sulle «Architetture fortificate campane», organizzato dalla sezione campana dell’Istituto Italiano dei Castelli.Venerdì 25 maggio, sempre presso il Castello di Baia, a partire dalle 10, si terrà un incontro con gli studenti dell'Isis Rita Levi Montalcini di Quarto per scoprire come Arte e gusto costituiscano un binomio perfetto per esaltare le ricchezze territoriali. Turismo, archeologia ed enogastronomia al centro del loro percorso di alternanza scuola-lavoro, per trasformarli in Ciceroni d'eccezione. Gli alunni che si sono formati presso il Museo accompagneranno i visitatori tra le sale del Castello e lungo il percorso enogastronomico allestito negli spazi della fortezza. Partner del progetto è il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana, per promuovere il legame con il territorio e con i prodotti tipici.Con gli alunni dell'istituto Plinio il Vecchio-Gramsci, in collaborazione con il comune di Bacoli, sarà invece possibile visitare il Museo archeologico dei Campi Flegrei sabato e domenica dalle 10 alle 14. Tappa il 27 alla Piscina Mirabilis, invece, con gli allievi della Paolo di Tarso, dalle 10 alle 13.Straordinariamente sarà aperto sabato e domenica l'Anfiteatro Cumano. Qui sarà possibile tornare indietro nel tempo e scoprire come lottavano i gladiatori, in collaborazione con l’associazione Gruppo Archeologico Kyme e con gli esperti rievocatori storici della Reenactment society. L'appuntamento è dalle 10:30 alle 13.Doppio appuntamento, infine, alle Terme romane di Baia con Legambiente Città Flegrea si andrà alla scoperta dell'impiego dei colori nel mondo antico, catapultando i più piccoli indietro nei secoli.Fino al 17 giugno continuano gli eventi flegrei per esaltare il legame con il territorio, il dialogo temporale tra passato e presente e il racconto dei luoghi del Mito attraverso nuovi linguaggi ed esperienze.