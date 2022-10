Campi Flegrei, wedding planner in tour: quattro giorni di formazione

Si terrà dal 12 al 15 ottobre ai Campi Flegrei il confronto tra i wedding planner d'Italia: professionisti provenienti da tutte le regioni, esperti nell’organizzazione del matrimonio.

L’evento mira a promuovere il territorio flegreo organizzato dall’“Associazione Italiana Wedding Planner” e dall’associazione “Ateneo del Wedding”.

Patrocinato dal consiglio regionale della Campania, dal comune di Napoli, dal comune di Bacoli e dall'Ente Parco Regionale Campi Flegrei, Wedding Planner in Tour è l’iniziativa di A.I.W.P. nata per promuovere i territori italiani ed il lavoro in team tra i propri iscritti.

Per la tappa di flegrea si è deciso di offrire ai partecipanti un quid plus con il coinvolgimento nell’organizzazione dell’evento dell’“Ateneo del Wedding” presieduto da Mariapia Speranzini, associazione che nasce, oltre che per fornire una formazione specifica ed integrata per il comparto wedding & events, proprio nell’ottica della promozione sociale e culturale del comparto.

Da queste premesse nasce la tappa campana del “Wedding Planner in Tour” che ha come focus principale l’area dei Campi Flegrei.

Il programma

La convention si svilupperà su tre attività principali: l’incontro con le istituzioni locali per migliorare i presupposti di sviluppo del comparto, la formazione professionale e la presentazione del territorio attraverso escursioni e visite guidate.

Il primo incontro è fissato per mercoledì 12 ottobre alle 16:30 presso la sala “caduti di Nassiriya” al Centro Direzionale Isola F13 dove i professionisti saranno ospitati dal Consiglio Regionale della Campania per il saluto istituzionale e la presentazione del progetto, alla presenza dei rappresentati degli enti che hanno patrocinato l’iniziativa (Regione Campania, Comune di Napoli, Comune di Bacoli, Ente Parco Regionale Campi Flegrei).

Dal 13 al 15 ottobre, invece, si terranno una serie di incontri presso il Parco Borbonico di Bacoli dove si discuterà di formazione specialistica e certificazione professionale; promozione del territorio e valorizzazione dei beni culturali; associazionismo e rete professionale come strumenti per lo sviluppo economico; inoltre si terranno sessioni formative in ambito marketing, personal branding e brand identity, visual comunication; team working per lavorare e confrontarsi con i propri partner; formazione tecnica specialistica in materia di contrattualistica e diritto del lavoro. Durante l’iniziativa la presentazione di aziende settoriali.

Nei pomeriggi del 13 e del 14 i wedding planner avranno modo di effettuare escursioni e visite guidate per approfondire la conoscenza del territorio, le sue potenzialità ed attrattive organizzate da Campi Flegrei Active per poi ritornare nella splendida cornice dell’hotel Cala Moresca di Bacoli.