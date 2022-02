Capodanno Cinese a Napoli, le arti marziali protagoniste: performance ed esibizioni con la scuola del maestro Di Benedetto

L'ente sportivo Endas promuove una speciale performance di arti marziali domenica 6 febbraio dalle 11 in piazza del Plebiscito a Napoli nel corso dei festeggiamenti del Capodanno Cinese. Sono previste esibizioni e dimostrazioni di arti marziali di vario tipo,di lion dance, dragon dance, giocoleria e giochi di prestigio, in grado di suscitare l'ammirazione di adulti e piccini.

Particolare spazio sarà dedicato al Kung Fu, antica arte marziale cinese di cui troviamo tracce sin dall'11° secolo a.C. Oggi, il Wushu, ovvero la traduzione di "arti marziali", ha una connotazione sportiva e si divide principalmente in forme (Taolu) e combattimento agonistico (Sanda). Più spesso le discipline da combattimento cinesi vengono indicate con la parola “Kung Fu”, che significa "lavorare duramente", mentre di stili ne esistono molte centinaia, ognuno con caratteristiche proprie che li differenziano gli uni dagli altri. Essi si dividono principalmente in moderni (Chang Quan, Nan Quan, Taiji Quan) e tradizionali (Shaolin Quan, Tanglang Quan...), che a loro volta si suddividono in stili del Nord, Sud, interni ed esterni.

La società A.S.I.A., protagonista della kermesse al Plebiscito, nasce nel 1985 come scuola di Qi Xing Tanglang Quan, ovvero lo stile della Mantide Religiosa delle Sette Stelle fondato da Wang Lang, il quale perfezionò 17 stili e li integrò in quello principale in seguito ad un'attenta osservazione di una mantide alle prese con una cicala.

Il Caposcuola dell'Accademia Studi Interdisciplinari Arti marziali è il Maestro Maurizio Di Benedetto, allievo di Zhong Lian Bao e appartenente alla sesta generazione. Attualmente, l'A.S.I.A. è formata da tecnici altamente qualificati e guidati da un forte spirito di rinnovamento, e si lancia sempre di più verso un futuro di successo dove sia nel settore agonistico che prettamente tradizionale, i "figli" della scuola di Kung Fu Wushu del Maestro Di Benedetto dimostrano di essere pronti ad affrontare qualunque sfida ed avventura.

Tra i numerosi successi e vittorie che hanno scritto la storia della scuola, ricordiamo i più recenti:

• Brescia Domenico: 1° Class. Coppa Italia Qinda Sanshou over 95kg

• Capasso Emmanuel: 2° Class. Coppa Italia Qinda Sanshou -70kg

• Di Benedetto Claudio: 2° Class. Mondiali Wushu Stili Tradizionali, 1° Class. Giochi del Medirerraneo Duilian

.Damasco Angelo, più volte campione Italiano e Campione Mondiale stile Shaolin.

• Diliberto Raffaella: 3° Class. Mondiali Wushu Taiji Quan, 1° Class. Campionati Italiani Taiji Quan e Taiji Jian

• Gelmi Vittorio: 3° Class. Mondiali Wushu Stili Ttadizionali, 2° Class. Qinda Sanshou -70kg

• Picascia Amedeo: 1° Class. Giochi del Mediterraneo Tongbei Quan, 1° Class. Giochi del Mediterraneo Duilian

• Picascia Trecy: 1° Class. Campionati Italiani Taiji Chen, 1° Class. Campionati Italiani Taiji Quan e Taiji Jian

• Laudicino Giuliana: Coppa Italia Stili Imitativi

• Meola Gaetano: 1° Class. Coppa Italia Kungfu Juniores

• Rullo Francesco: 2° Class. Campionati Italiani Qinda Sanshou -75kg

• Rullo Simone: 2° Class. Mondiali Wushu Stili Tradizionali, 1° Class. Campionati Italiani Wushu Chang Quan, 2° Class. Qinda Sanshou -65kg.