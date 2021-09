Capri, notte da campioni con Reina e Leiva all'«Anema e Core»

Una domenica notte da campioni a Capri con Pepe Reina e Lucas Leiva, protagonisti ieri alla Taverna Anema e Core, meta prediletta di calciatori e personaggi dello spettacolo. Per il portiere della Lazio, già campione d'Europa e del Mondo con la nazionale spagnola, non era di certo la prima volta nel noto locale dei VIP. Amico di Capri e dei mitici Guido e Gianluigi Lembo, Josè Manuel Reina, per tutti "Pepe", è un habituè del locale sin da quando indossava la maglia azzurra del Napoli.

Il calciatore, amatissimo dai napoletani, è stato accolto da Gianluigi e dalla band dell'Anema e Core con cui ha cantato " O' surdato nnammurato". Bottiglia di champagne e tamburelli personalizzati e tanta allegria al tavolo a fianco la moglie Yolanda Ruiz, e il compagno di squadra, il centrocampista Laziale Lucas Leiva, per festeggiare il compleanno della moglie Ariana Lima.

Leiva non ha resistito al ritmo della band ed ha voluto intonare alcuni successi come "Ai se eu te pego" ed altre canzoni brasiliane. Tanta musica, risate e piccoli live show con i razzi al tavolo di Reina ed uno speciale trono da gladiatore per Leiva, per una Capri by night da ricordare.