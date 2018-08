Capri: Canzone del Mare, serata di gala con Pio e Amedeo e l'Anema e Core band

Mercoledì 15 Agosto 2018, 16:20

Capri. Grande attesa per l'evento clou dell'estate caprese in una delle location più spettacolari dell'isola: la Canzone del Mare, sulla baia dei Faraglioni a Marina Piccola. L'appuntamento è previsto per sabato 18 agosto alle 21.00 a bordo piscina della Canzone con un menu speciale ed il live show iniziale di Gianluigi Lembo con l'Anema e Core band riservato ai 200 ospiti dell'evento. Gianluigi e la sua band porteranno alla Canzone, uno dei templi della dolce vita, i ritmi e le sonorità della taverna più amata d'Italia, per dare il via ad uno spettacolo dai ritmi esilaranti.A seguire protagonisti della serata saranno Pio e Amedeo, il duo artistico divenuto celebre per le gag televisive, in particolare grazie alla serie “Emigratis” che li ha visti duettare con grandi personalità dello spettacolo in tutto il mondo. Pio e Amedeo, attualmente in tour per l’Italia dove stanno registrando “sold out” con lo spettacolo "Tutto fa Brodway”, hanno scelto proprio Capri per esibirsi alla Canzone del MAre, uno dei luoghi più incantevoli nel panorama delle località turistiche internazionali che per una sera diventerà un palcoscenico sul mare turchese della baia di Marina Piccola, con i Faraglioni di fronte a fare da scenario.A presentare la serata l’attore e conduttore Andrea Dianetti con Graziano Albanese sotto la direzione artistica firmata da Valerio Pagano. Il suggestivo evento di gala all'insegna del divertimento è stato organizzato grazie alla collaborazione di Power UP, nuova società di eventi e marketing che si è avvalsa del supporto della catena nazionale All Inclusive Family Hotels Italia, nella prestigiosa location La Canzone del Mare, considerata da sempre la più suggestiva e simbolica dell’isola. La Canzone per l’occasione sarà trasformata in un vero e proprio anfiteatro, per ospitare al meglio uno show che lascerà il segno nell’estate 2018.